İsrail'de CNN Türk muhabiri gözaltına alındı

03.03.2026 14:30
CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv'de gözaltına alındı.

İSRAİL'den canlı yayın yapan CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv'de güvenlik birimleri tarafından gözaltına alındı.

İsrail'den canlı yayın yapan CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Halil Kahraman'ın, başkent Tel Aviv'deki gelişmeleri aktarırken güvenlik birimleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise paylaşımında, "İsrail'in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılarından biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

