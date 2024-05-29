İsrail'de Hamas ile savaşın sona ermesi beklenmiyor - Son Dakika
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İsrail'de Hamas ile savaşın sona ermesi beklenmiyor

İsrail’de üst düzey bir yetkili, Hamas ile Gazze’de devam eden savaşın en azından bu senenin sonuna kadar sürmesini beklediklerini söyledi.

29.05.2024 22:46
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İsrail’de üst düzey bir yetkili, Hamas ile Gazze’de devam eden savaşın en azından bu senenin sonuna kadar sürmesini beklediklerini söyledi.

Başbakan’ın ulusal güvenlik danışmanı olan Tzachi Hanegbi, “Gazze’deki savaşın en az 7 ay daha süreceğini” söyledi.

Ülkede yayın yapan Kan isimli radyoya konuşan Hanegbi, birliklerin Gazze Mısır sınırındaki hatta da büyük ölçüde kontrol sağladığını kaydetti.

Refah’ta kalan siviller ise kent merkezine ve batısına saldırıların yapıldığını kaydediyor. Tankların operasyon sonrası çekildiği aktarılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise Refah’ta açık olan son hastanenin ancak faaliyetlerini sürdürebildiğini açıkladı.

İsrail ordusu bölgedeki askeri faaliyetlerinin “hedefli” gerçekleştiğini savunuyor.

Tel Aviv, Refah’ta en az 45 kişinin öldürüldüğü hava saldırısı sonrası büyük uluslararası baskı altına alındı.

Başkentlerden saldırının sorumlularının bulunması çağrıları geliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı Şeria’daki Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Macron bu görüşme sonrası açıklamasında, iki devletli çözümün “sistematik” bir şekilde ertelenmeye çalışıldığını savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da Moldova gezisinde, savaş bitimine dair planın gerekliliğine vurgu yaptı.

Blinken “Savaş sonrası planının olmaması demek, savaşın sonlanmaması demektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup toplantısında Netanyahu, Batı ülkeleri ve Birleşmiş Milletler’i hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya, bir hastanın, bir manyağın, bir psikopatın, Netanyahu denilen kanla beslenen vampirin barbarlığını izliyor, hem de canlı yayında izliyor." dedi.

“Gazze’de sadece insanlık değil, Birleşmiş Milletler de ruhuyla birlikte ölmüştür.” diye Erdoğan, İslam dünyasına da “Ortak bir karar almak için daha neyi bekliyorsunuz? Tepki göstermek için daha ne olmalı?” mesajı ile seslendi.

Savaşta 34 binden fazla Filistinli ve 1400'den fazla İsrailli öldürüldü

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsrail'de Hamas ile savaşın sona ermesi beklenmiyor - Son Dakika

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