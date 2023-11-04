Son ankette büyük şok! Gazze'yi kana bulayan Netanyahu kendi başını da yedi

İsrail-Hamas savaşı 29. gününde devam ediyor. Günlerdir bölgede masum sivilleri katleden İsrail, dün akşam Şifa Hastanesi'nde bulunan ambulans konvoyuna, bugün de Gazze'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesinin girişine ve Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na ait Fakhoora Okulu'na saldırı düzenledi. Tüm dünya bölgede olan biteni yakından takip ederken İsrail'de yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Başbakan Netanyahu'nun üzerinde soğuk duş etkisi yaratacak cinsten...

BUGÜN SEÇİM OLSA 14 SANDALYE KAYBEDİYOR

Yapılan ankete göre; İsrail'de parlamento seçimleri bugün yapılsa Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisinin sandalye sayısı 32'den 18'e düşüyor. Ankete göre, iktidardaki koalisyon 42 sandalye alırken, muhalefet 78 sandalye sahibi oluyor.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU KARE

Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün üçüncü defa İsrail'e geldi. Blinken burada savaşın durdurulması ve Gazze'ye insani yardımların sağlanması yönünde çağrı yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Blinken'a ateşkesin yalnızca rehinelerin serbest kalması halinde yapılacağını söyledi.

ATEŞKES ÇAĞRISI REDDEDİLDİ

Netanyahu, "Askeri güç kullanarak devam edeceğimizi ve rehineler serbest bırakılana kadar ateşkesi kabul etmeyeceğimizi Blinken'a bildirdim" dedi. Blinken Tel Aviv'de gazetecilere verdiği demeçte "İsrail ile dayanışma içerisindeyiz" ifadesini kullandı. İsrail'e Hamas üyelerini bulma konusunda yardım ettiklerini belirten Blinken, sivil ölümleri için de İsrail'e 'Tavsiye' verdiklerini kaydetti. Blinken daha sonra Ürdünlü liderler ve bölgesel ortaklarla Hamas'ın elindeki rehineleri görüşmek üzere İsrail'den ayrıldı. Blinken'ın uçakta çekildiği bir kare ise dünya basınında gündem oldu.

BM'YE AİT OKULU VURDULAR

İsrail ordusu, çok sayıda Filistinli sivilin sığındığı Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait Fakhoora Okulu'na saldırı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklar çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

SU DEPOLARI VE BALIKÇI TEKNELERİ VURULDU

ABD'nin çatışmalara ara verilmesi yönündeki çağrılarına rağmen saldırılarına devam eden İsrail Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah'ın doğusundaki birçok mahalleye su sağlayan su deposu ve Refah kıyısındaki balıkçı teknelerini vurdu. Tekneler bombalama sonucu küle döndü.