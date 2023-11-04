 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Son ankette büyük şok! Gazze'yi kana bulayan Netanyahu kendi başını da yedi - Son Dakika

Son ankette büyük şok! Gazze'yi kana bulayan Netanyahu kendi başını da yedi

Son Güncelleme: 04.11.2023 12:18

İsrail medyasında yayınlanan bir ankete göre, İsrail'de parlamento seçimleri bugün yapılsa Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisinin sandalye sayısı 32'den 18'e keskin bir düşüş görüyor. Ankete göre, iktidardaki koalisyon 42 sandalye alırken, muhalefet 78 sandalye sahibi oluyor.

İsrail-Hamas savaşı 29. gününde devam ediyor. Günlerdir bölgede masum sivilleri katleden İsrail, dün akşam Şifa Hastanesi'nde bulunan ambulans konvoyuna, bugün de Gazze'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesinin girişine ve Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na ait Fakhoora Okulu'na saldırı düzenledi. Tüm dünya bölgede olan biteni yakından takip ederken İsrail'de yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Başbakan Netanyahu'nun üzerinde soğuk duş etkisi yaratacak cinsten...

BUGÜN SEÇİM OLSA 14 SANDALYE KAYBEDİYOR

Yapılan ankete göre; İsrail'de parlamento seçimleri bugün yapılsa Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisinin sandalye sayısı 32'den 18'e düşüyor. Ankete göre, iktidardaki koalisyon 42 sandalye alırken, muhalefet 78 sandalye sahibi oluyor.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU KARE

Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün üçüncü defa İsrail'e geldi. Blinken burada savaşın durdurulması ve Gazze'ye insani yardımların sağlanması yönünde çağrı yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Blinken'a ateşkesin yalnızca rehinelerin serbest kalması halinde yapılacağını söyledi.

İsrail'de yapılan ankette Netanyahu'ya büyük şok! Bugün seçim olsa 14 sandalye kaybediyor

ATEŞKES ÇAĞRISI REDDEDİLDİ

Netanyahu, "Askeri güç kullanarak devam edeceğimizi ve rehineler serbest bırakılana kadar ateşkesi kabul etmeyeceğimizi Blinken'a bildirdim" dedi. Blinken Tel Aviv'de gazetecilere verdiği demeçte "İsrail ile dayanışma içerisindeyiz" ifadesini kullandı. İsrail'e Hamas üyelerini bulma konusunda yardım ettiklerini belirten Blinken, sivil ölümleri için de İsrail'e 'Tavsiye' verdiklerini kaydetti. Blinken daha sonra Ürdünlü liderler ve bölgesel ortaklarla Hamas'ın elindeki rehineleri görüşmek üzere İsrail'den ayrıldı. Blinken'ın uçakta çekildiği bir kare ise dünya basınında gündem oldu.

BM'YE AİT OKULU VURDULAR

İsrail ordusu, çok sayıda Filistinli sivilin sığındığı Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait Fakhoora Okulu'na saldırı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklar çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

SU DEPOLARI VE BALIKÇI TEKNELERİ VURULDU

ABD'nin çatışmalara ara verilmesi yönündeki çağrılarına rağmen saldırılarına devam eden İsrail Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah'ın doğusundaki birçok mahalleye su sağlayan su deposu ve Refah kıyısındaki balıkçı teknelerini vurdu. Tekneler bombalama sonucu küle döndü.

Benjamin Netanyahu, Parlamento, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son ankette büyük şok! Gazze'yi kana bulayan Netanyahu kendi başını da yedi - Son Dakika


Son Dakika
14:48 Son Dakika: Arda Güler, Real Madrid kadrosuna alındı
14:17 Sıla Doğu ve Dilan Polat adliye koridorunda birbirine girdi: Senin aşırılıkların yüzünden buradayız
13:58 Arda Turan "yaşlanmışsın" diyenlere cevabı verdi: Sakalları kısaltıp boyasam 20 yaş gençleşirim
13:37 Engin Polat'ın annesi yaşadıklarına veryansın etti, herkes kollarındaki bileziklere takıldı
13:29 Kılıçdaroğlu'nun kurultay konuşmasındaki bir cümlesi salonu ayağa kaldırdı
13:21 Galatasaray'da korkulan olmadı! Muslera'da kırık yok
13:13 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e sert sözler: Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir
12:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'yu sildik attık
12:52 Tesla, Türkiye'de fiyatlarında 400 bin TL'ye kadar indirime gitti
12:49 Cami minaresine İsrail bayrağı astılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2023 15:07:14. #1.11#
SON DAKİKA: Son ankette büyük şok! Gazze'yi kana bulayan Netanyahu kendi başını da yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement