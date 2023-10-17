İsrail'den bomba itiraf: Hamas'ın ülkeye sızmasını engellemede başarısız olduk

Gazze'ye bomba yağdırmaya devam eden İsrail'den, Hamas'ın 11 gün önce düzenlediği Aksa Tufanı operasyonuna ilişkin çok konuşulacak bir itiraf geldi. İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, Hamas'ın İsrail'e sızmasını engellemede başarısız olduklarını itiraf etti.

SALDIRIYI NEDEN DURDURAMADIKLARINI DÜŞÜNÜP DURUYORLAR

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun arından Gazze'yi ablukaya alan İsrail bir yandan kara harekatı için son hazırlıklarını yaparken bir yandan da bölgeye bomba yağdırmaya devam ediyor. İsrail kamuoyu ise günlerdir 'saldırıyı nasıl durduramadık' sorusuna yanıt arıyor.

İSRAİL'DEN 11 GÜN SONRA GELEN HAMAS İTİRAFI

Aksa Tufanı ile ilgili konuşan İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar itiraf gibi bir açıklamaya imza attı. Bar, Hamas'ın İsrail'e sızmasını engellemede başarısız olduğunu itiraf etti.

İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar.

"SALDIRININ ENGELLENMESİNİ SAĞLAYACAK YETERLİ UYARIYI OLUŞTURAMADIK"

Bar "Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz bir dizi eyleme rağmen ne yazık ki saldırının engellenmesini sağlayacak yeterli uyarıyı oluşturamadık" dedi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.