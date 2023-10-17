 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'den bomba itiraf: Hamas'ın ülkeye sızmasını engellemede başarısız olduk - Son Dakika

İsrail'den bomba itiraf: Hamas'ın ülkeye sızmasını engellemede başarısız olduk

Son Güncelleme: 17.10.2023 15:07

Hamas'ın 11 gün önce düzenlediği Aksa Tufanı operasyonuyla ilgili ilk kez konuşan İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, örgütün İsrail'e sızmasını engellemede başarısız olduklarını itiraf etti.

Gazze'ye bomba yağdırmaya devam eden İsrail'den, Hamas'ın 11 gün önce düzenlediği Aksa Tufanı operasyonuna ilişkin çok konuşulacak bir itiraf geldi. İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, Hamas'ın İsrail'e sızmasını engellemede başarısız olduklarını itiraf etti.

SALDIRIYI NEDEN DURDURAMADIKLARINI DÜŞÜNÜP DURUYORLAR

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun arından Gazze'yi ablukaya alan İsrail bir yandan kara harekatı için son hazırlıklarını yaparken bir yandan da bölgeye bomba yağdırmaya devam ediyor. İsrail kamuoyu ise günlerdir 'saldırıyı nasıl durduramadık' sorusuna yanıt arıyor.

İsrail'den 11 gün sonra gelen itiraf: Hamas'ın ülkeye sızmasını engellemede başarısız olduk

İSRAİL'DEN 11 GÜN SONRA GELEN HAMAS İTİRAFI

Aksa Tufanı ile ilgili konuşan İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar itiraf gibi bir açıklamaya imza attı. Bar, Hamas'ın İsrail'e sızmasını engellemede başarısız olduğunu itiraf etti.

İsrail'den 11 gün sonra gelen itiraf: Hamas'ın ülkeye sızmasını engellemede başarısız olduk
İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar.

"SALDIRININ ENGELLENMESİNİ SAĞLAYACAK YETERLİ UYARIYI OLUŞTURAMADIK"

Bar "Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz bir dizi eyleme rağmen ne yazık ki saldırının engellenmesini sağlayacak yeterli uyarıyı oluşturamadık" dedi.

İsrail'den 11 gün sonra gelen itiraf: Hamas'ın ülkeye sızmasını engellemede başarısız olduk

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Aksa Tufanı, Filistin, İsrail, Gazze, Hamas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den bomba itiraf: Hamas'ın ülkeye sızmasını engellemede başarısız olduk - Son Dakika


Son Dakika
14:59 Beşiktaş cephesinden şaşırtan Barış Alper Yılmaz itirafı
14:49 Mine Gümüşkaya isimli Türk vatandaşı İsrail ordusuna katıldı
14:30 Genel merkez istedi! Yolsuzluk operasyonunun ardından Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın istifa etti
14:26 İsrail'den bomba itiraf: Hamas'ın ülkeye sızmasını engellemede başarısız olduk
14:25 Arda Güler'in hareketi PSG'nin sahibi Khelaifi'yi sinirden çıldırttı! İntikam transferi yapacak
14:19 Tarifsiz acı! Teşhise geldi, yerde yatan cansız bedeni görünce adeta yıkıldı
14:18 Mardin'de Beşik Kertmesi Töreninde Gözaltına Alınan Aileler Serbest Bırakıldı
13:58 Japonya, Gazze Şeridi'ne 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacak
13:51 İstanbul'da yarın sabah kuvvetli sağanak bekleniyor
13:39 Umreye gideceklere elektronik vize kolaylığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2023 15:33:02. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'den bomba itiraf: Hamas'ın ülkeye sızmasını engellemede başarısız olduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement