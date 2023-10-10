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İsrail'den acil durum operasyonu! Sınırda yaşayan sivillere binlerce tüfek dağıtacaklar - Son Dakika

İsrail'den acil durum operasyonu! Sınırda yaşayan sivillere binlerce tüfek dağıtacaklar

Son Güncelleme: 10.10.2023 14:56

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık vererek Gazze'ye bomba yağdırmaya devam eden İsrail yönetimi tartışma yaratacak bir karar aldı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sınıra yakın noktalarda yaşayan gönüllülere binlerce tüfek dağıtılacağını aktardı. Acil bir operasyon başlatan İsrail'in şartları sağlayan adayların tek bir telefon görüşmesiyle silaha ulaşmasını sağlayacağı öğrenildi.

Hamas'ın cumartesi sabahı başlattığı şok saldırıya hazırlıksız yakalanan İsrail adeta alarma geçmiş durumda. İntikam yemini eden başbakan Netanyahu Ortadoğu'yu değiştirecekleri iddiasında bulunurken İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü. Ben-Gvir, sınıra yakın noktalarda yaşayan gönüllülere binlerce tüfek dağıtılacağını aktardı.

İSRAİL "ACİL BİR OPERASYON" BAŞLATTI

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in açıklamasına göre İsrail, Hamas'ın saldırısı sonrası mümkün olduğunca çok sivilin silahlanmasını sağlayacak 'acil bir operasyon' başlattı.

İLK AŞAMADA 4 BİN TÜFEK DAĞITILACAK

Sınıra yakın noktalarda yaşayan gönüllülere ilk aşamada 4 bin tüfek, mermi, kask ve kurşun geçirmez yelek dağıtılacağını açıklayan Ben-Gvir, 10 binin üzerinde ateşli silah satın alınmasıyla ilgili talimat verdiğini duyurdu ve konuyla ilgili hızlı aksiyon alan bakanlık görevlilerine teşekkür etti.

TEK BİR TELEFON GÖRÜŞMESİYLE SİLAHA ULAŞACAKLAR

Ben-Gvir'in açıklaması açıklaması sonrası bakanlık operasyona ilişkin bir dizi kural açıkladı. Sivillerin silahlandırılması operasyonu kapsamında uygun şehirlerde yaşayan, sabıka kaydı ve sağlık sorunu olmayan herkes silah ruhsatı başvurusunda bulunabilecek. Başvuru sahipleri sadece tek bir telefon görüşmesi ile silahlarına bir hafta içinde ulaşacak. Yapılan yeni düzenleme ile mermi satışına da esneklik getirilecek, mevcut sınır 50'den 100'e çıkarılacak.

BİNLERCE KİŞİ RUHSAT ALMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

İsrail basını binlerce kişinin silah ruhsatı almak için başvuruda bulunduğunu yazarken operasyonu 'sivil savaş seferberliği' olarak tanımladılar.

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Son Dakika Dünya İsrail'den acil durum operasyonu! Sınırda yaşayan sivillere binlerce tüfek dağıtacaklar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'den acil durum operasyonu! Sınırda yaşayan sivillere binlerce tüfek dağıtacaklar - Son Dakika
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