 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Netanyahu: KKTC'de İran'ın İsraillilere ve Yahudilere yönelik suikast girişimini engelledik - Son Dakika
Üye Girişi

Netanyahu: KKTC'de İran'ın İsraillilere ve Yahudilere yönelik suikast girişimini engelledik

Gazze'de katliama devam eden İsrail, İran'ın KKTC'de İsraillilere ve Yahudilere yönelik suikast girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın bir suikast girişimini engellediği belirtilerek, ''İranlı ajanlar, Kuzey Kıbrıs'ı İsrailliler ve Yahudi hedefler için bir saldırı alanı olarak kullanıyor.'' denildi.

Netanyahu: KKTC\'de İran\'ın İsraillilere ve Yahudilere yönelik suikast girişimini engelledik
10.12.2023 - 17:10,  Güncelleme: 17:18
Abone Ol

İsrail, KKTC'de İranlı ajanların İsraillilere ve Yhaudilere yönelik suikast girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Yapılan açıklamada, "İranlı ajanlar, Kuzey Kıbrıs'ı İsrailliler ve Yahudi hedefler için bir saldırı alanı olarak kullanıyor." denildi.

İSRAİL: İRANLI AJANLAR, KKTC'DE SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNDU

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden ilginç bir açıklama yapıldı. İngiliz haber ajansı Reuters'ın yayınladığı haberde, İsrailli yetkililer, İran'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yahudilere ve İsraillilere yönelik suikast girişiminin olduğunu öne sürdü. Açıklamada, "İranlı ajanlar, Kuzey Kıbrıs'ı İsrailliler ve Yahudi hedefler için bir saldırı alanı olarak kullanıyor" ifadelerine yer verildi.

"MOSSAD ENGELLEDİ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi tarafıından yapılan açıklamada, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın KKTC'de İran'ın bölgedeki Yahudilere yönelik bir suikast girişiminde bulunduğunu fark ettiği ve engellediği iddia edildi. Açıklamada bu tür olayların 7 Ekim'den beri giderek arttığı belirtildi. Açıklamada İsrail'in, İran'ın Türkiye'nin kontrolündeki KKTC'yi "hem terörizm hedefleri için hem de operasyon ve geçiş alanı olarak" kullanmasından "rahatsızlık duyduğu" kaydedildi.

İsrail'den KKTC iddiası: İran'ın İsraillilere ve Yahudilere yönelik suikast girişimini engelledik
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor. İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 98 askeri öldü.

İsrail'den KKTC iddiası: İran'ın İsraillilere ve Yahudilere yönelik suikast girişimini engelledik

GAZZE'DE 2 MİLYON FİLİSTİNLİ GÖÇE ZORLANDI

Gazze'deki nüfusun yüzde 80'i 1,9 milyon Filistinli, İsrail ordusunun saldırıları karşısında abluka altında göçe zorlandı. BM kurumları, zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinin kıtlığıyla mücadele ettiği yönünde uyarı yapıyor. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'den KKTC iddiası: İran'ın İsraillilere ve Yahudilere yönelik suikast girişimini engelledik
YORUMLAR

İsrail, Mossad, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu: KKTC'de İran'ın İsraillilere ve Yahudilere yönelik suikast girişimini engelledik - Son Dakika


18:17
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek
17:43
Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde rakip çıktı Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde rakip çıktı
17:23
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasıyla ilgili olarak ilk değerlendirmeyi yapan polisler hakkında soruşturma Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasıyla ilgili olarak ilk değerlendirmeyi yapan polisler hakkında soruşturma
17:17
Filistinlilerin çıplak halde esir alınmasına İsrail'den skandal savunma! Adeta dalga geçtiler Filistinlilerin çıplak halde esir alınmasına İsrail'den skandal savunma! Adeta dalga geçtiler
17:11
Ünlü oryantal Didem Kınalı'nın sokak ortasında 70 bin liralık telefonu çalındı Ünlü oryantal Didem Kınalı'nın sokak ortasında 70 bin liralık telefonu çalındı
17:10
Netanyahu: KKTC'de İran'ın İsraillilere ve Yahudilere yönelik suikast girişimini engelledik Netanyahu: KKTC'de İran'ın İsraillilere ve Yahudilere yönelik suikast girişimini engelledik
16:59
Suudi Arabistan Ligi'ni kasıp kavuran Jorge Jesus'tan çok konuşulacak Ronaldo sözleri Suudi Arabistan Ligi'ni kasıp kavuran Jorge Jesus'tan çok konuşulacak Ronaldo sözleri
16:53
Takside eski eşinin boğazını keserek katletti Takside eski eşinin boğazını keserek katletti

Son Dakika
18:17 Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek
17:43 Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde rakip çıktı
17:23 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasıyla ilgili olarak ilk değerlendirmeyi yapan polisler hakkında soruşturma
17:17 Filistinlilerin çıplak halde esir alınmasına İsrail'den skandal savunma! Adeta dalga geçtiler
17:11 Ünlü oryantal Didem Kınalı'nın sokak ortasında 70 bin liralık telefonu çalındı
17:10 Netanyahu: KKTC'de İran'ın İsraillilere ve Yahudilere yönelik suikast girişimini engelledik
16:59 Suudi Arabistan Ligi'ni kasıp kavuran Jorge Jesus'tan çok konuşulacak Ronaldo sözleri
16:53 Takside eski eşinin boğazını keserek katletti
16:41 Hamza Dağ, kente yapılan yatırımları paylaşan Tunç Soyer'in Ali Cengiz oyununu bozdu
16:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İnsan Hakları Günü'nde Filistin mesajı: 10 dakikada bir çocuk ölüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2023 19:08:10. #1.13#
SON DAKİKA: Netanyahu: KKTC'de İran'ın İsraillilere ve Yahudilere yönelik suikast girişimini engelledik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement