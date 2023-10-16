İsrail'den Vatikan'a çağrı: DEAŞ'tan daha beter bir terör örgütü olan Hamas hareketini kınayın

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Vatikanlı Mevkidaşı Paul Gallagher'den, Hamas Hareketi'ni açık bir şekilde kınamasını talep etti.

"VATİKAN'IN İSRAİL'İN YAŞADIĞI SIKINTILARLA İLGİLENMESİ BEKLENİYOR"

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Vatikan'ın İsrail'in yaşadığı sıkıntılarla daha fazla ilgilenmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Cohen, yapılan görüşmede, Gallagher'e İsrail'in Hamas saldırılarına karşı kendisini savunma hakkına sahip olduğunu söyledi" ifadeleri yer aldı.

"KATİL TERÖRÜ AÇIK VE NET BİR ŞEKİLDE KINAMALI"

Açıklamada, Cohen'in "Vatikan, İsrail vatandaşlarına yönelik katil terörü açık ve net bir şekilde kınamalıdır" dediği aktarıldı.

"İSRAİL DEMOKRATİK BİR DEVLET"

Görüşmede, asılsız karşılaştırmalara yer olmadığı ve Hamas'ın, DEAŞ'tan daha beter, suçsuz vatandaşlara zarar veren bir terör örgütü olduğunu öne süren Cohen, "İsrail'in ise vatandaşlarını bundan korumaya çalışan demokratik bir devlet" olduğunu söyledi.

PAPA "İNSANİ HUKUKA SAYGI DUYULMALI" DEDİ

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 15 Ekim'de yaptığı açıklamada, "İnsani hukuka saygı duyulmalı, özellikle de insani koridorları garanti etmenin ve tüm halka yardım sağlamanın acil ve gerekli olduğu Gazze'de" ifadelerini kullanmıştı.