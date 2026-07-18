İsrail'den Yeni Yerleşim Planları - Son Dakika
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İsrail'den Yeni Yerleşim Planları

18.07.2026 11:49
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İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da yeni yerleşimler kuracağını ve büyük bütçe ayırdığını açıkladı.

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'nde üç yeni yasa dışı yerleşim kurulacağını ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesi için yaklaşık 400 milyon dolarlık bütçe ayrıldığını açıkladı. İsrail Ordusu'nun Batı Şeria'daki Komutanı Avi Bluth da aşırılık yanlısı yerleşimci grupları "güvenlik ortakları" olarak nitelendirirken, BM ve insan hakları kuruluşları yerleşim politikalarının Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini hızlandırdığı uyarısında bulundu.

İsrail hükümeti, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da uluslararası hukuka aykırı yeni yerleşim planlarını duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze'nin kuzeyinde üç yeni Nahal karakolu kurulacağını açıklarken, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesi amacıyla 1,3 milyar şekel (yaklaşık 400 milyon dolar) bütçe ayrıldığını duyurdu.

GAZZE'DE ÜÇ YENİ YERLEŞİM PLANI

Katz, İsrail televizyonu Kanal 14'e yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde daha önce İsrail yerleşimlerinin bulunduğu bölgelerde üç yeni Nahal karakolu kurulmasının planlandığını söyledi. Katz, söz konusu karakolların hem askeri hem de gelecekte sivil yerleşimlere zemin hazırlayacak yapılar olacağını ifade etti.

Gazze'deki planlarını İsrail'in kontrolü altındaki bölgeleri ziyaret ettiği sırada açıklayan Katz, daha önce de Gazze'deki Filistin nüfusunun kitlesel göç yoluyla bölgeden çıkarılmasını savunan açıklamalar yapmıştı.

BATI ŞERİA İÇİN 1,3 MİLYAR ŞEKELLİK KAYNAK

Smotrich de işgal altındaki Batı Şeria'da onlarca yeni İsrail yerleşiminin inşası için 1,3 milyar şekel kaynak ayrıldığını duyurdu.

Smotrich, daha önce de Gazze'de üç yeni yerleşim kurulmasına ilişkin planların hazır olduğunu ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun onay vermesi halinde inşaat çalışmalarına başlanabileceğini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, söz konusu bütçe geçen ay kabine tarafından onaylandı ancak ABD'nin olası tepkisi nedeniyle kamuoyuna açıklanmadı.

İSRAİL ORDUSU'NDAN "YERLEŞİMCİLERE DESTEK"

Batı Şeria'daki İsrail güçlerinin komutanı Tümgeneral Avi Bluth da aşırılık yanlısı yerleşim karakollarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda, söz konusu grupları ordunun "güvenlik ortakları" olarak nitelendirdi.

Batı Şeria'daki bir İsrail yerleşiminde büyüyen Bluth, İsrail yasalarına göre dahi yasa dışı kabul edilen yerleşimleri temsil eden "Çiftlikler Birliği" adlı oluşumun toplantısında yaptığı konuşmada, yerleşimcilerin faaliyetlerini takdir ettiğini söyledi.

İnsan hakları örgütleri, bu yerleşimlerin Filistinlilerin evlerinden ve topraklarından zorla çıkarıldığı şiddet olaylarında önemli rol oynadığını belirtiyor.

BM: "YERLEŞİMCİ ŞİDDETİ DEVLET ŞİDDETİDİR"

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsan Hakları Ofisi bu hafta yayımladığı raporda, "Yerleşimci şiddeti devlet şiddetidir" değerlendirmesinde bulundu. Raporda, İsrail'in ilhak politikalarını ilerletmek amacıyla yerleşimci grupları kullandığı, faillerin sistematik biçimde cezasız bırakılmasının Batı Şeria'daki şiddetin artmasına yol açtığı ifade edildi.

İsrail'deki barış yanlısı sivil toplum kuruluşu Peace Now'dan Hagit Ofran da seçimlere kadar en az yedi yeni yerleşim projesinde inşaat faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, hükümetin seçim öncesinde sahada kalıcı fiili durum oluşturmak için kamu kaynaklarını kullandığını söyledi.

"İSRAİL, GAZZE'NİN YÜZDE 65'İNİ KONTROL EDİYOR"

İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Tamir Yadai de Savunma Bakanı Katz'a verdiği brifingde, İsrail Ordusu'nun Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 65'ini kontrol ettiğini açıkladı.

Bu oranın, ABD arabuluculuğunda geçen yıl varılan ateşkes anlaşmasında öngörülen kontrol alanının üzerinde olduğu belirtiliyor.

Yadai, "Toprağın yüzde 65'ini kontrol ettiğiniz ve burada 70 binden fazla teröristi öldürdüğünüz zaman buna zaferden başka ne denebilir bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Yadai'nin kullandığı rakamlar tartışmalara yol açarken, Filistinli yetkililerin verilerine göre İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin büyük bölümünü siviller oluşturuyor.

İsrail Ordusu, daha önce Gazze'deki can kayıplarına ilişkin Filistin sağlık makamlarının tuttuğu veri tabanının genel olarak doğru olduğunu kabul etmişti. Kayıtlara göre yaşamını yitirenlerin 21 binden fazlasını çocuklar, 10 binden fazlasını kadınlar ve 5 binden fazlasını yaşlılar oluşturuyor.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Politika, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den Yeni Yerleşim Planları - Son Dakika

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