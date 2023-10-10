İsrail Dışişleri Bakanı Cohen: Hamas bir savaş suçu işledi, bunun affı olmayacak

İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı operasyonun ardından başlattığı karşı saldırıları devam ediyor. Filistin, saldırılarda 704 kişinin öldüğünü, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını açıklarken, ölen İsraillilerin sayısı ise 900'ü geçti. Bölgede kanlı çatışmalar hız kesmeden devam ederken, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen "Hamas bir savaş suçu işlemiştir ve bunun affı olmayacak. Tekrar söylüyorum bunun affı olmayacak" açıklamasıyla operasyonların hedefe ulaşmadan bitmeyeceği mesajı verdi.

"MÜZİK DİNLEMEYE GELEN İNSANLARI TARAYIP ÖLDÜRDÜLER"

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen uluslararası gazetecilere yaptığı basın açıklamasında "Hamas bir savaş suçu işlemiştir ve bunun affı olmayacak. Tekrar söylüyorum bunun affı olmayacak. Ne ektilerse onu biçeçekler. İsrail için savaşacağız, şeytanlarla savaşacağız. Sadece müzik dinlemeye gelen 20 yaşlarındaki insanların hepsini tarayıp öldürdüler. Bunlara acıma olmayacak" ifadelerini kullandı.

"HAMAS'I ASKERİ OLARAK BİTİRMEKTE KARARLIYIZ"

Diplomasiyi tamamen bitirdiği gözlenen konuşmasıyla Cohen, Hamas'ı askeri olarak tamamen silmekte kararlı olduklarını da gözler önüne serdi. Cohen'in konuşmasının ardından İsrail ordusu gece saatlerinde Gazze'ye 200'den fazla saldırı düzenledi.

ASKERİ TESİSLER VURULDU

İsrail ordusu, X kanalında yayınlanan bir açıklamada, savaş uçaklarının ve donanma gemilerinin, silah depolama alanı da dahil olmak üzere Hamas grubuna ait askeri tesisleri vurduğunu söyledi. Silahların bir camide saklandığı iddia edildi. Ayrıca ordunun, diğer hedeflerin yanı sıra, tanksavar güdümlü füzelerin deposu olarak kullanılan bir daireyi ve Hamas grubu tarafından kullanılan yüksek bir kuleyi vurduğu da belirtildi. Bu arada Gazze İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada İsrail baskınlarının tamamının sivilleri ve yerleşim bölgelerini hedef aldığını söyledi.