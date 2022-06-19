İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den iade-i ziyaret! 23 Haziran'da Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den iade-i ziyaret! 23 Haziran'da Türkiye'ye geliyor

19.06.2022 21:33
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den iade-i ziyaret! 23 Haziran'da Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mayıs ayında İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'den iade-i ziyaret gelecek. 23 Haziran'da Türkiye'ye gelecek Lapid'in Çavuşoğlu ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüşülmesi bekleniyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid Lapid 23 Hazinran Perşembe günü Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı kaydedildi.

BAKAN ÇACUŞOĞLU İSRAİL'E GİTMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs 2022'de Filistin ve İsrail'i kapsayan iki günlük ziyaret gerçekleştirmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HERZOG İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, terörle mücadele ve güvenlik dahil, iki ülke ilişkileri ve bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için iş birliğine devam etme konusunda mutabık kaldı.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den iade-i ziyaret! 23 Haziran'da Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den iade-i ziyaret! 23 Haziran'da Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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