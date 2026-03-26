İsrail\'e Yeni Füze Saldırısı!

İSRAİL ordusu İran'dan bir misilleme dalgasının daha başlatıldığını açıkladı.

İsrail basını, İran'ın başkenti Tahran'dan İsrail'e doğru yeni bir füze dalgasının tespit edildiğini duyurdu. Füzelerden birinin şehir merkezine düştüğü ve ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Füze parçalarının Kafr Kasım kentinde bir binaya ve yola isabet ettiği, bazı araçlarda hasar olduğu kaydedildi.