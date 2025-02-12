İsrail, Esirlerin Serbest Bırakılmasını Bekliyor

İSRAİL, birinci aşamada serbest bırakılması planlanan 9 İsrailli esir serbest bırakılıncaya kadar Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasına geçmek için yapılacak müzakereleri askıya aldı.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'tan 'önümüzdeki günlerde' ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılması planlanan 9 sağ esiri teslim etmesini beklediği belirtildi. Açıklamada, söz konusu 9 sağ esir serbest bırakılıncaya kadar İsrail'in ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için yapılacak müzakerelere katılmayacağı ifade edildi.
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında birçoğu sağ 33 İsrailli esirin serbest bırakılması planlanıyordu.
NETANYAHU: ESİRLER CUMARTESİ BIRAKILMAZSA ATEŞKES SONA ERECEK
Güvenlik kabinesinde oy birliğiyle kabul edilen kararların ardından konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esirler serbest kalmazsa 'ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları'nı ifade etti.
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