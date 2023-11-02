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İsrail-Filistin çatışmalarında 33 gazeteci hayatını kaybetti - Son Dakika

İsrail-Filistin çatışmalarında 33 gazeteci hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 02.11.2023 09:02

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda 33 gazetecinin hayatını kaybettiğini açıkladı. CPJ'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Sherif Mansour, gazetecilerin kriz zamanlarında önemli işler yaptığını ve savaşan taraflarca hedef alınmamaları gerektiğini vurguladı.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda 33 gazetecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

33 GAZETECİ ÖLDÜ, 9 GAZETECİ KAYIP

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana devam ederken, çatışmalarda çok sayıda gazeteci hayatını kaybetti. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından yapılan açıklamada, 1 Kasım itibariyle İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 33 gazetecinin hayatını kaybettiği aktarılarak, hayatını kaybeden gazetecilerin 28'inin Filistinli, 4'ünün İsrailli ve 1'inin Lübnanlı olduğu belirtildi. Açıklamada, saldırılarda 8 gazetecinin yaralandığı ve 9 gazetecinin ise ya kayıp ya da gözaltında olduğu ifade edildi.

AİLE ÜYELERİ DE SALDIRILARA MARUZ KALIYOR

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki gazetecilerin İsrail saldırıları, kesintiye uğrayan iletişim ve elektrik kesintileri nedeniyle haber yapmaya çalışırken yüksek risklerle karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Açıklamada, gazetecilerin aile üyelerine yönelik saldırılar, tutuklamalar, tehditler, sansür ve cinayetlerin devam ettiği aktarıldı.

"BÜYÜK FEDAKARLIKLAR YAPIYORLAR"

CPJ'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Sherif Mansour, "CPJ, gazetecilerin kriz zamanlarında önemli işler yapan siviller olduğunu ve savaşan taraflarca hedef alınmamaları gerektiğini vurguluyor. Bölgedeki gazeteciler bu yürek parçalayan çatışmayı haber yapmak için büyük fedakarlıklar yapıyor. Özellikle Gazze'dekiler benzeri görülmemiş bir bedel ödedi ve ödemeye devam ediyor. Giderek artan tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Birçoğu meslektaşlarını, ailelerini ve medya tesislerini kaybetti" dedi.

LİSTE HALİNDE YAYINLANDI

CPJ ayrıca hayatını kaybeden tüm gazetecilerin adlarını, hangi kurumda çalıştıklarını ve görevleri ile öldürüldüğü yer ve tarihleri liste halinde yayınladı.

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail-Filistin çatışmalarında 33 gazeteci hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail-Filistin çatışmalarında 33 gazeteci hayatını kaybetti - Son Dakika
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