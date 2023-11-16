 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde kazı çalışması yaptı - Son Dakika

İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde kazı çalışması yaptı

16.11.2023 14:13

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin bahçesinde tankların çekilmesinin ardından buldozerlerle kazı çalışması yaptı. Hastane arazini dümdüz eden İsrail ordusu, çadırları, tesisleri ve çardakları yıktı. Ayrıca hastanede patlayıcı kullandığı ve ilaç ve tıbbi malzeme depolarını hedef aldığı ifade edildi.

İsrail ordusunun kuşatma altına alarak baskın düzenlediği Gazze'deki Şifa Hastanesi bahçesinde tankların çekilmesinin ardından buldozerlerle kazı yaptığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan Şifa Hastanesi'nden isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, İsrail tanklarının hastane bahçesinden çekilmesinin ardından askeri buldozerlerin getirildiğini söyledi.

Hastane bahçesindeki araçların çıkarıldığını aktaran kaynak, İsrail ordusuna ait buldozerlerin hastanenin arka bahçesinde "geniş çaplı bir kazı" yaptığını belirtti.

Buldozerlerin hastane arazini dümdüz ettiği ve buradaki çadırları, tesisleri, çardakları yıktığı aktarıldı.

Aynı kaynak, İsrail ordusunun hastane çevresine her yönden uyguladığı kuşatmayı sürdürdüğünü, hastanenin içinde ve dışında hareket eden her şeyi hedef aldığını kaydetti.

İsrail ordusunun hastanede patlayıcı kullandığı, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme depolarını da hedef aldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde Şifa Hastanesini basması

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne dün sabah baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında "katliam" yapmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda da 51 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk, 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde kazı çalışması yaptı - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Kanalizasyon kapağını kaldıran kadın, yüzlerce yarasa ile karşılaştı
15:33 Montella, Cengiz Ünder ve Arda Güler'i kadrodan çıkardı
15:04 Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazar günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor
15:02 Belediyecilik dersi veren başkan buna ne diyecek? Vatandaşların tamamı ayakta yolculuk etti, nedeni pes dedirtti
15:00 Afrika ülkesi Eritre'de devlet, Dünya Kupası'na katılmayı yasakladı
14:57 Ehliyet almayı düşünenler elinizi çabuk tutun! Yılbaşından sonra ödeyeceğiniz ücret 2 katına çıkacak
14:44 Biden konuştuğu sırada Blinken'in yüzü şekilden şekle girdi
14:14 Engin ve Dilan Polat'ın tutukluluk itirazı ikinci kez reddedildi
13:59 Biden ve Jinping'in görüşmesine damga vuran otomobil diyaloğu
13:52 Osman Sonant, ailevi sorunlarından dolayı başrol olduğu Bihter'in galasına katılmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2023 16:27:02. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde kazı çalışması yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement