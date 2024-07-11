İsrail, Gazze kentindeki Filistinlilere tahliye çağrısı yaptı - Son Dakika
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İsrail, Gazze kentindeki Filistinlilere tahliye çağrısı yaptı

İsrail, Gazze kentindeki Filistinlilere tahliye çağrısı yaptı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki tüm Filistinlilere kenti terk etmeleri uyarısı yaptı. Uçaklardan atılan el ilanlarında kentin 'tehlikeli savaş bölgesi' olduğu belirtilerek, kent halkından belirlenen 'güvenli rotaları' izleyerek Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ve el Zawayda bölgelerine gitmeleri istendi. Bu İsrail'in topyekün Gazze operasyonunun başlamasının ardından kente yapılan ikinci tahliye çağrısı.

11.07.2024 07:54
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki tüm Filistinlilere kenti terk etmeleri uyarısı yaptı.

Uçaklardan atılan el ilanlarında kentin "tehlikeli savaş bölgesi" olduğu belirtilerek, kent halkından belirlenen "güvenli rotaları" izleyerek Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ve el Zawayda bölgelerine gitmeleri istendi.

Bu İsrail'in topyekün Gazze operasyonunun başlamasının ardından kente yapılan ikinci tahliye çağrısı.

Son iki haftadır İsrail ordusu kentin bazı bölgelerine kara operasyonu yapıyor.

Hamas ise İsrail'i, kentteki bu faaliyetleri, olası ateşkes ve esir takası anlaşmaları sürecini sekteye uğratmak için yapmakla suçluyor.

Taraflar arası görüşmeler Çarşamba günü Katar'da yeniden başlamıştı.

Görüşmelere Mısır, ABD ve İsrail'in istihbarat başkanları ile Katar Başbakanı katılıyor.

Gazze kentinde şu anda yaklaşık 250 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Bunlardan bir kısmının güneye doğru kaçtığı, ancak kenti terk etmek istemeyen büyük bir nüfus da olduğu haberleri geliyor.

BBC'ye konuşan 47 yaşındaki İbrahim el Barbari "Gazze kentini terk etmeyeceğim. Başkalarının yaptığı bu ahmakça hatayı yapmayacağım. İsrail füzeleri kuzey, güney dinlemiyor" dedi.

Filistin Kızılayı da yoğun bombardıman nedeniyle evlerini terk edemeyen kent sakinlerinden telefonlar aldıklarını açıkladı: "Gazze kentinden gelen bilgiler sivillerin bölgeyi trajik koşullar altında terk etmeye çalıştığı yönünde. İsrail ordusu sivil bölgeleri vurmayı sürdürüyor".

Öte yandan İsrail geçen haftasonundan bu yana 4 kez sivillerin yaşadığı yerleri hedef alan füze saldırıları düzenledi. Bu saldırılarda aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da olduğu 50'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de İsrail ordusunun operasyonlarının sürdüğü yerlerdeki sivillere tahliye çağrısı yapması karşısında dehşete düştüklerini, sivillerin gitmesi söylenen Deyr el-Belah bölgesinin hali hazırda çok kalabalık olduğunu belirtti.

Hamas'ın 7 Ekim'de yaklaşık 1200 kişiyi öldürdüğü İsrail saldırılarının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı askeri operasyonda şu ana kadar 40 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden yaklaşık 15 bininin çocuk, kadın ve yaşlılar olduğu bildiriliyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsrail, Gazze kentindeki Filistinlilere tahliye çağrısı yaptı - Son Dakika

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