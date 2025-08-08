İsrail Gazze'yi İşgal Planı Hakkında Belirsizlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

İsrail Gazze'yi İşgal Planı Hakkında Belirsizlikler

08.08.2025 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netanyahu, Gazze işgal planına dair detay vermedi, ordu hazırlık yapıyor. Sivillerin tahliyesi öncelik.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin en büyük şehrini işgal kararına ilişkin açıklamasında harekatın nasıl hayata geçirileceğine ilişkin bilgi vermedi.

Amerikan NBC televizyonuna konuşan üç ABD'li yetkili, uydu görüntülerine işaret ederek, İsrail ordusunun yığınak yapmaya başladığını kaydetti.

İsrail medyasındaki haberlere göre ordu, Gazze Şehri'ne hemen girmeyecek ve önce sivillerin tahliyesi yapılacak.

İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze'nin topyekün işgali planına karşı çıkıyordu.

Netanyahu hükümetinden planın aşamalarına ve zamanlamasına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

BBC'nin Kudüs'teki muhabiri Hugo Bachega, açıklanan planın Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin ilk aşaması olduğunun değerlendirildiğini aktarıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin tamanını kontrol etmek istediklerini ancak bölgeyi ilhak etmek istemediklerini söyledi.

Netanyahu Gazze'yi "Arap güçlerin" kontrolüne bırakmaktan da bahsediyor.

BBC'nin kıdemli dış haberler muhabiri Lyse Doucet'e göre Netanyahu, Gazze planlarında kastettiği güçlerin kim olduğu konusunda "kasıtlı olarak muğlak" davranıyor.

Netanyahu, Ürdün veya Mısır'ı kastediyor olabilir; ancak bu ülkeler, işgal altındaki Gazze'de bir rol almayacaklarını açıkça belirttiler.

Bazı yorumlarda Netanyahu'nun işgal planının Hamas'a rehineler konusunda baskı yapma amaçlı olabileceği de belirtiliyor.

İsrail medyası plana ilişkin ne yazıyor?

İsrail'in önde gelen haber sitelerinden Ynet'teki habere göre, Gazze Şehri'ndeki sivillerin güneye tahliyesinin 7 Ekim'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Hamas'ın iki sene önce yaptığı saldırının da tarihi olan 7 Ekim'in sembolik önemine atıf yapılıyor.

Ynet'teki habere göre, işgal planıyla Hamas'a teslim olma ultimatomu da sunulmuş olacak. Eğer örgüt silah bırakmazsa şehre girilecek.

Kabinenin onayladığı planda bir rehine anlaşmasına atıf yer almıyor.

New York Times gazetesi Batı Şeria'daki İsrail askeri varlığına benzer bir güvenlik sisteminin Gazze'de kurulmasının beş yıla kadar sürebileceğini yazıyor.

CNN'e konuşan bir İsrail ordu yetkilisi, tahliyesi planlanan yaklaşık bir milyon sivil için ordunun barınaklar yapması gerektiğini söyledi.

Ynet'e göre kabine toplantısında, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de alternatif bir plan getirdi.

Bu plan şehrin abluka altına alınması yoluyla rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamayı da içeriyordu.

Kabinenin çoğunluğunun bu kuşatma planını, Hamas'ın yenilgisini veya rehinelerin geri dönüşünü sağlamayacağını savunarak reddettiği belirtiliyor.

Kaynak: BBC

Binyamin Netanyahu, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Gazze'yi İşgal Planı Hakkında Belirsizlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza
Trabzonspor yeni sol kanat oyuncusu Olaigbe’yi KAP’a bildirdi Trabzonspor yeni sol kanat oyuncusu Olaigbe'yi KAP'a bildirdi
Süper Lig’de ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu
’’9 bölge’’ ifadesi ne anlama geliyor MHP’den tartışma yaratan afişler için açıklama ''9 bölge'' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama

14:33
Çanakkale’deki orman yangınında alevler hastaneye yaklaştı
Çanakkale'deki orman yangınında alevler hastaneye yaklaştı
14:14
Fahrettin Altun’un başkanı olduğu kurumdan İBB’ye para cezası
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
31 Tem
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
18:33
Ozan Tufan’ın transferi iptal oldu
Ozan Tufan'ın transferi iptal oldu
18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
18:08
Yeni ’Arda Güler’ deniyordu Fenerbahçe’den ayrılıp Kocaeli’ne imza attı
Yeni 'Arda Güler' deniyordu! Fenerbahçe'den ayrılıp Kocaeli'ne imza attı
18:05
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
18:05
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı
18:00
Galatasaray’da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor
Galatasaray'da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor
17:57
Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu
Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu
17:52
James Maddison’dan kötü haber İşte sahalardan uzak kalacağı süre
James Maddison'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
17:37
YÖK’ten “sahte diplomalı 400 akademisyen“ iddiasında bulunanlara suç duyurusu
YÖK'ten "sahte diplomalı 400 akademisyen" iddiasında bulunanlara suç duyurusu
17:27
Gelir İdaresi: Semt pazarlarında cihazı kullanımı zorunlu değil
Gelir İdaresi: Semt pazarlarında cihazı kullanımı zorunlu değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 14:57:17. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Gazze'yi İşgal Planı Hakkında Belirsizlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.