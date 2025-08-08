İsrail Gazze'yi İşgal Planı Hakkında Belirsizlikler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin en büyük şehrini işgal kararına ilişkin açıklamasında harekatın nasıl hayata geçirileceğine ilişkin bilgi vermedi.

Amerikan NBC televizyonuna konuşan üç ABD'li yetkili, uydu görüntülerine işaret ederek, İsrail ordusunun yığınak yapmaya başladığını kaydetti.

İsrail medyasındaki haberlere göre ordu, Gazze Şehri'ne hemen girmeyecek ve önce sivillerin tahliyesi yapılacak.

İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze'nin topyekün işgali planına karşı çıkıyordu.

Netanyahu hükümetinden planın aşamalarına ve zamanlamasına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

BBC'nin Kudüs'teki muhabiri Hugo Bachega, açıklanan planın Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin ilk aşaması olduğunun değerlendirildiğini aktarıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin tamanını kontrol etmek istediklerini ancak bölgeyi ilhak etmek istemediklerini söyledi.

Netanyahu Gazze'yi "Arap güçlerin" kontrolüne bırakmaktan da bahsediyor.

BBC'nin kıdemli dış haberler muhabiri Lyse Doucet'e göre Netanyahu, Gazze planlarında kastettiği güçlerin kim olduğu konusunda "kasıtlı olarak muğlak" davranıyor.

Netanyahu, Ürdün veya Mısır'ı kastediyor olabilir; ancak bu ülkeler, işgal altındaki Gazze'de bir rol almayacaklarını açıkça belirttiler.

Bazı yorumlarda Netanyahu'nun işgal planının Hamas'a rehineler konusunda baskı yapma amaçlı olabileceği de belirtiliyor.

İsrail medyası plana ilişkin ne yazıyor?

İsrail'in önde gelen haber sitelerinden Ynet'teki habere göre, Gazze Şehri'ndeki sivillerin güneye tahliyesinin 7 Ekim'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Hamas'ın iki sene önce yaptığı saldırının da tarihi olan 7 Ekim'in sembolik önemine atıf yapılıyor.

Ynet'teki habere göre, işgal planıyla Hamas'a teslim olma ultimatomu da sunulmuş olacak. Eğer örgüt silah bırakmazsa şehre girilecek.

Kabinenin onayladığı planda bir rehine anlaşmasına atıf yer almıyor.

New York Times gazetesi Batı Şeria'daki İsrail askeri varlığına benzer bir güvenlik sisteminin Gazze'de kurulmasının beş yıla kadar sürebileceğini yazıyor.

CNN'e konuşan bir İsrail ordu yetkilisi, tahliyesi planlanan yaklaşık bir milyon sivil için ordunun barınaklar yapması gerektiğini söyledi.

Ynet'e göre kabine toplantısında, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de alternatif bir plan getirdi.

Bu plan şehrin abluka altına alınması yoluyla rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamayı da içeriyordu.

Kabinenin çoğunluğunun bu kuşatma planını, Hamas'ın yenilgisini veya rehinelerin geri dönüşünü sağlamayacağını savunarak reddettiği belirtiliyor.