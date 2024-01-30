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İsrail'de Binlerce Kişi Netanyahu'nun İstifasını Talep Etti - Son Dakika
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İsrail'de Binlerce Kişi Netanyahu'nun İstifasını Talep Etti

İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden savaşı, ülke genelinde binlerce kişinin katıldığı protestolara yol açtı. Tel Aviv'in çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde, binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını talep ederek hükümetin Gazze politikalarına tepki gösterdi. Protestoların Gazze'deki tutsaklarla dayanışma amacı taşıdığı ve bu tutsakların serbest bırakılmasını talep ettiği bildirildi.

İsrail\'de Binlerce Kişi Netanyahu\'nun İstifasını Talep Etti
30.01.2024 - 11:45,  Güncelleme: 11:49
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İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden savaşı, ülke genelinde binlerce kişinin katıldığı protestolara yol açtı.

Tel Aviv'in çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde, başta Başbakan Benjamin Netanyahu olmak üzere hükümetin istifasını talep eden ve erken seçim çağrısı yapan binlerce kişi bir araya geldi. Kaplan Meydanı'nda gerçekleşen protestolara, İsrail polisi sert müdahalede bulundu.

Polis, yüzlerce kişiyi zor kullanarak dağıttı.

Protestocular, "Şimdi Seçimler" sloganıyla ve Netanyahu'nun derhal istifasını talep ederek, hükümetin Gazze'ye yönelik politikalarına karşı tepkilerini dile getirdi. Yedioth Ahronoth gazetesine göre, bu protesto sırasında yürüyüş ekipmanlarına da el konuldu. Kaplan Meydanı'ndaki müdahalenin yanı sıra, İsrail genelinde birçok başka bölgede de binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi. Bu bölgeler arasında Kudüs, Haifa, Caesarea, Kefar Sava, Rehovot ve Beersheba gibi önemli şehirler bulunmaktadır.

Protestoların Gazze'deki tutsaklarla dayanışma amacı taşıdığı ve bu tutsakların serbest bırakılmasını talep ettiği de bildirildi. Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'nde yüzlerce kişi, İsrail'in saldırıları sırasında gözaltına alınan yaklaşık 100 Filistinlinin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Bu protestolar, İsrail'deki siyasi atmosferi daha da gererken, Netanyahu hükümeti bu tür gösterilere eleştirel bir yaklaşım sergiledi.

Netanyahu, Gazze'deki tutsakların ailelerinin düzenlediği gösterileri eleştirerek, bu eylemleri "faydasız" olarak niteledi ve Hamas'ın taleplerine katkıda bulunduğunu savundu. İsrail yetkililerine göre, Gazze'de hala 136 tutsak bulunmaktadır.

Protestoların artması ve toplumsal gerilimin yükselmesi, Netanyahu hükümeti için ciddi bir siyasi meydan okuma oluşturabilir. Bu protestoların, Gazze'ye yönelik askeri operasyon ve politikalarıyla ilgili artan halk muhalefetinin bir yansıması olduğu görülmektedir.

İsrail genelinde binlerce kişi, Başbakan Netanyahu'nun istifasını talep ederek protesto düzenledi. Elimize kan bulaştı
İsrail genelinde binlerce kişi, Başbakan Netanyahu'nun istifasını talep ederek protesto düzenledi. Elimize kan bulaştı
İsrail genelinde binlerce kişi, Başbakan Netanyahu'nun istifasını talep ederek protesto düzenledi. Elimize kan bulaştı
İsrail genelinde binlerce kişi, Başbakan Netanyahu'nun istifasını talep ederek protesto düzenledi. Elimize kan bulaştı
İsrail genelinde binlerce kişi, Başbakan Netanyahu'nun istifasını talep ederek protesto düzenledi. Elimize kan bulaştı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'de Binlerce Kişi Netanyahu'nun İstifasını Talep Etti - Son Dakika


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