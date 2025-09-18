İsrail ordusu, Güney Lübnan'da Hizbullah'ın altyapısına saldıracaklarını duyurarak; üç bölge için tahliye emri yayınladıklarını bildirdi.
Gazze'yi tamamen işgal etmek için kara harekatı başlatan İsrail, bölgede adeta terör estiriyor. 16 Eylül'de Gazze'ye kara harekatı başlatan İsrail, Yemen'in ardından bir ülkeye daha saldıracağını açıkladı.
İsrail ordusu, Güney Lübnan'daki Hizbullah'ın askeri tesislerine yönelik saldırı planladıklarını açıkladı. İsrail, saldırı öncesinde üç bölge için tahliye emri yayınladıklarını da ifade etti.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için 16 Eylül'de kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.
Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını açıklamıştı.
Son Dakika › Dünya › İsrail, Lübnan'ı işaret etti: Vuracağız - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)