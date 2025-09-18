İsrail, Lübnan'ı işaret etti: Vuracağız - Son Dakika
İsrail, Lübnan'ı işaret etti: Vuracağız

İsrail, Lübnan\'ı işaret etti: Vuracağız
18.09.2025 17:39
İsrail ordusu, Güney Lübnan'daki Hizbullah'ın askeri tesislerine yönelik saldırı planladıklarını açıkladı. İsrail, saldırı öncesinde üç bölge için tahliye emri yayınladıklarını da ifade etti.

İsrail ordusu, Güney Lübnan'da Hizbullah'ın altyapısına saldıracaklarını duyurarak; üç bölge için tahliye emri yayınladıklarını bildirdi.

Gazze'yi tamamen işgal etmek için kara harekatı başlatan İsrail, bölgede adeta terör estiriyor. 16 Eylül'de Gazze'ye kara harekatı başlatan İsrail, Yemen'in ardından bir ülkeye daha saldıracağını açıkladı.

LÜBNAN'I İŞARET ETTİLER

İsrail ordusu, Güney Lübnan'daki Hizbullah'ın askeri tesislerine yönelik saldırı planladıklarını açıkladı. İsrail, saldırı öncesinde üç bölge için tahliye emri yayınladıklarını da ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için 16 Eylül'de kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını açıklamıştı.

Kaynak: DHA

  • Abcdef321:
    tüm ülkeler birleşerek Amerika ile olan tüm bağlarını kesmeli ve özellikle müslüman ülkelerden üslerini bosaltirilmali ve ondan sonrada petrol dahil bu ülkeye her türlü ürün ihracatı yapmamalı bakın o zaman İsrail ne yapacak görelim.ama bunu yapamazlar.zira bu ülkelerin Türkiye dahil yönetimleri ABD nin yörüngesinde görülüyor. 0 0 Yanıtla
