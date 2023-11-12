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İsrail, Han Yunus'ta Sivil Bir Binayı Vurdu: 13 Ölü - Son Dakika

İsrail, Han Yunus'ta Sivil Bir Binayı Vurdu: 13 Ölü

İsrail, Han Yunus\'ta Sivil Bir Binayı Vurdu: 13 Ölü
12.11.2023 16:21

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Han Yunus'ta bulunan bir binaya düzenlenen hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde içinde sivillerin bulunduğu bir binayı vurdu. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 37'nci gününde sürüyor. Bölgeye 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, güney kuzey demeden bütün yerleşim yerlerini vuruyor. İsrail savaş uçakları bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir binayı vurdu. Düzenlenen hava saldırısında binadaki 13 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar kentteki Nasser Hastanesi'ne götürüldü. Binanın enkazı altında kalan Filistinlileri kurtarma çalışmaları ise çevredekiler ve sivil savunma ekipleri tarafından yapıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya İsrail, Han Yunus'ta Sivil Bir Binayı Vurdu: 13 Ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Han Yunus'ta Sivil Bir Binayı Vurdu: 13 Ölü - Son Dakika
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