İsrail, Han Yunus'taki Bir Okula Saldırdı: En Az 29 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail, Han Yunus'taki Bir Okula Saldırdı: En Az 29 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail, Han Yunus\'taki Bir Okula Saldırdı: En Az 29 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'nin Han Yunus kentinde bulunan bir okula düzenlediği saldırıda en az 29 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, son 4 günde 4 okulun vurulduğunu ve Gazze'deki UNRWA okullarının üçte ikisinin zarar gördüğünü belirtti. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise saldırıyı kınayarak, uluslararası hukukun ihlal edildiğini ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi. İsrail-Hamas savaşı nedeniyle Han Yunus kenti büyük ölçüde harabeye dönmüş durumda.

10.07.2024 11:17
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İsrail, dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin sığındığı bir okula saldırı düzenledi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, en az 29 kişi hayatını kaybetti. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini saldırıyla ilgili, "Son 4 günde 4 okul vuruldu. Savaş başladığından bu yana Gazze'deki UNRWA okullarının üçte ikisi vuruldu, bazıları bombalandı, birçoğu ağır hasar gördü" dedi.

Filistinli yetkililer tarafından dün yapılan açıklamada, Han Yunus kentinde yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulun girişine düzenlenen saldırıda en az 29 kişi hayatını kaybetti. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini saldırının son 4 günde 4'üncü okul saldırısı olduğuna dikkat çekerek, "Savaş başladığından bu yana Gazze'deki UNRWA okullarının üçte ikisi vuruldu, bazıları bombalandı, birçoğu ağır hasar gördü. Okullar çocuklar için güvenli eğitim ve umut mekanları olmaktan çıkıp aşırı kalabalık sığınaklara dönüştü ve çoğu zaman ölüm ve sefalet mekanları haline geldi. Dokuz aydır, bizim gözetimimiz altında, acımasız, bitmek bilmeyen ölümler, yıkım ve umutsuzluk devam ediyor. Gazze çocuklar için bir yer değildir" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell açıklamasında, "Han Yunus'ta ailelerin barındığı bir okul IDF tarafından bombalandı ve onlarca kişinin öldüğü bildirildi. Masum siviller daha ne kadar bu çatışmanın yükünü çekecek? Uluslararası hukukun her türlü ihlalini kınıyoruz: sorumlular hesap vermelidir. Mahsur kalan yüzlerce sivile nefes aldırmak, tüm rehineleri serbest bırakmak ve ihtiyaç duyulan insani yardımı ulaştırmak için derhal ateşkes sağlanması zorunludur" dedi.

REFAHTAN TAHLİYE EDİLEN FİLİSTİNLİLER HAN YUNUS'A SIĞINMIŞTI

İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim'de, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyine çok sayıda hava saldırısı düzenlemiş, binlerce sivilin ölümüne sebep olmuştu. Hava saldırılarından kaçan siviller, Refah bölgesine gitmiş ve insani yardım örgütleri burada yapılanmaya ve sivillere destek olmaya başlamıştı. Savaş, şeridin kuzeyinden güneye doğru inmeye başlamış ve Han Yunus'a kadar ulaşmıştı. Hava saldırıları sonucu Han Yunus kentinin büyük çoğunluğu harabeye döndü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Refah'taki taburlarını 'yok etmeden' savaşın sona ermeyeceğini sık sık dile getirmiş, İsrail ordusu da Refah'ta operasyonlara başladı. Bu kapsamda da Refah'taki sivillere, insani yardım örgütleri ve uluslararası kuruluşların tüm uyarılarına rağmen tahliye emri verildi. Refah'a sığınan Gazze halkı, halihazırda saldırılardan büyük yıkıma uğrayan Han Yunus'a geri dönmek zorunda kalmış ve buradaki hasarlı Birleşmiş Milletler tesislerine sığınmıştı.

Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Han Yunus'taki Bir Okula Saldırdı: En Az 29 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail, Han Yunus'taki Bir Okula Saldırdı: En Az 29 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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