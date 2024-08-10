İsrail'in Gazze'deki okula düzenlediği saldırıda onlarca kişi öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki okula düzenlediği saldırıda onlarca kişi öldü

İsrail\'in Gazze\'deki okula düzenlediği saldırıda onlarca kişi öldü

Gazze'nin Hamas kontrolündeki sivil savunma kurumu, İsrail'in bir okulda düzenlediği hava saldırısında onlarca kişinin öldüğünü duyurdu. İsrail ordusu ise saldırının Hamas'ın okulda kumanda merkezi bulunduğu için gerçekleştirildiğini belirtti. Saldırıda en az 90 kişi hayatını kaybetti ve onlarca kişi yaralandı.

10.08.2024 10:52
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Gazze’nin Hamas kontrolündeki sivil savunma kurumu, bir okulda bulunan sığınağa İsrail’in düzenlediği hava saldırısında onlarca kişinin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada Cumartesi günü, Hamas’ın okulda kumanda merkezi bulunduğu için burayı vurduğunu belirtti.

Gazze’deki yetkililere göre Daraj mahallesindeki bu saldırıda en az 90 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

BBC bu rakamları teyit edemedi.

Sivil savunma kurumunun sözcüsü olan Mahmud Bassal, AFP haber ajansına, “Yerinden edilmiş Filistinlileri barındıran okula üç adet İsrail füzesi isabet etti” dedi.

Bir Telegram mesajında “bölgenin katliam alanına döndüğü” belirtilirken ekiplerin müdahale etmek için yangını söndürmeye çalıştığı ifade edildi.

Reuters’ın alıntı yaptığı Hamas medya sözcüsü, saldırının sabah namazı sırasında gerçekleştiğini, bu yüzden çok sayıda kişinin öldüğünü, doktorların henüz herkese erişemediğini aktardı.

Bu haftanın başında da İsrail ordusu Hamas’ın iki okulda bulunan komuta merkezine saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

Geçen yıl 7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırıda 1.200 kişi ölmüş, 251 kişi rehin alınmıştı.

Bu saldırının ardından İsrail’in Gazze’ye başlattığı operasyonda Hamaslı yetkililere göre 40 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

Diğer yandan Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da düzenlenen saldırıda öldürülmesi de bölgedeki gerilimi iyice tırmandırdı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze'deki okula düzenlediği saldırıda onlarca kişi öldü - Son Dakika

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