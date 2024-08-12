İsrail\'in Gazze saldırılarında 39 bin 897 sivil hayatını kaybetti

Dünya

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 39 bin 897 sivilin hayatını kaybettiğini, 92 bin 152 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Bakanlık, son 48 saatte 142 sivilin saldırılarda yaşamını yitirdiğini, 150 sivilin ise yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerden 107'sinin kimliği belirlendi. İsrail'in saldırılarının 311'inci gününde yıkılan binaların enkazında hala sivillerin bulunduğu, İsrail'in kontrol ettiği bölgelerden ambulans ve sağlık ekiplerinin ulaşımının kısıtlı olduğu bilgisi paylaşıldı.