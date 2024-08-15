İsrail\'in Gazze saldırılarında 40 bin 5 sivil hayatını kaybetti

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 40 bin 5 sivilin hayatını kaybettiği, 92 bin 401 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, son 24 saat içerisinde 40 sivilin öldüğünü 107 yaralının hastaneye kaldırıldığını ifade etti. İsrail'in saldırılarının 3134'üncü gününde yıkılan binaların enkazında hala sivillerin bulunduğu ifade edildi.