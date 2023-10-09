İsrail\'in Gazze Saldırılarında Ailesini Kaybeden Küçük Kızın Dramı

Cumartesi günü Hamas'ın askeri kanadı İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonu başlattı. İsrail bunun üzerine karşı saldırı başlatırken, can kaybo sayısı giderek artıyor. İsrail'in hava saldırıları sonucu 10 yaşındaki Tala Huseyin Ebu Dakka ailesini kaybetti. Yaşadığı bu acı olayın ardından sürekli gözyaşı döken küçük kız, teselliyi anneannesinde buluyor.

AİLESİNİ KAYBETTİ

İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği hava saldırılarında tüm ailesini kaybeden kız çocuğu Tala Huseyin Ebu Dakka (10), küçük yaşta öksüz kaldı. Han Yunus kentine bağlı Abasan al-Kabira beldesindeki evinin enkazı altından sağ çıkarılan Ebu Dakka, annesi, babası, üç kardeşi ve diğer dört yakınını kaybettiği haberiyle sarsıldı.

SÜREKLİ GÖZYAŞI DÖKÜYOR

Yaşadığı olayın ardından sürekli gözyaşı döken Ebu Dakka, ailesinden sağ kalan anneannesi tarafından teselli ediliyor.