İsrail'in Gazze Saldırılarında Ailesini Kaybeden Küçük Kızın Dramı - Son Dakika

İsrail'in Gazze Saldırılarında Ailesini Kaybeden Küçük Kızın Dramı

İsrail\'in Gazze Saldırılarında Ailesini Kaybeden Küçük Kızın Dramı
Son Güncelleme: 09.10.2023 14:16

İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği hava saldırıları sonucu 10 yaşındaki Tala Huseyin Ebu Dakka ailesini kaybetti. Han Yunus kentine bağlı Abasan al-Kabira beldesindeki evinin enkazı altından sağ çıkarılan Ebu Dakka, annesi, babası, üç kardeşi ve dört yakınını kaybetti. Yaşadığı bu acı olayın ardından sürekli gözyaşı döken küçük kız, ailesinden sağ kalan anneannesi tarafından teselli ediliyor.

Cumartesi günü Hamas'ın askeri kanadı İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonu başlattı. İsrail bunun üzerine karşı saldırı başlatırken, can kaybo sayısı giderek artıyor. İsrail'in hava saldırıları sonucu 10 yaşındaki Tala Huseyin Ebu Dakka ailesini kaybetti. Yaşadığı bu acı olayın ardından sürekli gözyaşı döken küçük kız, teselliyi anneannesinde buluyor.

AİLESİNİ KAYBETTİ

İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği hava saldırılarında tüm ailesini kaybeden kız çocuğu Tala Huseyin Ebu Dakka (10), küçük yaşta öksüz kaldı. Han Yunus kentine bağlı Abasan al-Kabira beldesindeki evinin enkazı altından sağ çıkarılan Ebu Dakka, annesi, babası, üç kardeşi ve diğer dört yakınını kaybettiği haberiyle sarsıldı.

İsrail'in Gazze saldırılarında ailesini kaybeden küçük kızın gözyaşı dinmiyor

SÜREKLİ GÖZYAŞI DÖKÜYOR

Yaşadığı olayın ardından sürekli gözyaşı döken Ebu Dakka, ailesinden sağ kalan anneannesi tarafından teselli ediliyor.

İsrail'in Gazze saldırılarında ailesini kaybeden küçük kızın gözyaşı dinmiyor
İsrail'in Gazze saldırılarında ailesini kaybeden küçük kızın gözyaşı dinmiyor
Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze Saldırılarında Ailesini Kaybeden Küçük Kızın Dramı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Saldırılarında Ailesini Kaybeden Küçük Kızın Dramı - Son Dakika
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