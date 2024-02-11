İsrail saldırılarında 28 bin 176 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

İsrail saldırılarında 28 bin 176 sivil hayatını kaybetti

İsrail saldırılarında 28 bin 176 sivil hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 28 bin 176 sivilin hayatını kaybettiğini, 67 bin 784 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Son 24 saatte ise 112 sivil yaşamını yitirdi, 173 sivil ise yaralandı.

11.02.2024 13:02
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 28 bin 176 sivilin hayatını kaybettiğini, 67 bin 784 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 112 sivilin yaşamını yitirdiğini, 173 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İsrail saldırılarında 28 bin 176 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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