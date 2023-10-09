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İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 560'a çıktı - Son Dakika

İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 560'a çıktı

Son Güncelleme: 09.10.2023 15:31

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 560'a yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıkladı. Önceki açıklamada ise 493 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 bin 751 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 560'a çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 900 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık, daha önceki açıklamasında, söz konusu saldırılarda 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 560'a çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 560'a çıktı - Son Dakika
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