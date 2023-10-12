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İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu Şifa Hastanesi'nde can pazarı yaşanıyor - Son Dakika

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu Şifa Hastanesi'nde can pazarı yaşanıyor

Son Güncelleme: 12.10.2023 14:38

İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda yaralanan sivillerin getirildiği Şifa Hastanesi'nde büyük bir kaos yaşanıyor. Hastane kapasitesinin üzerinde hizmet vermeye çalışırken, morgu cesetlerle dolup taşıyor. İsrail'in saldırıları sonucu binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirildiği saldırılarda yaralanan sivillerin getirildiği Şifa Hastanesi'nde can pazarı yaşanıyor.

İsrail ordusu, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ni 6 gündür ayrım gözetmeksizin vuruyor. İsrail'in saldırıları sonucu Gazze şehrinde aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı sivil, tedavi için Şifa Hastanesi'ne getiriliyor. Sivillerle dolup taşan hastanede can pazarı yaşanıyor. Bazı siviller, kapasitesinin üzerinde hizmet vermeye çalışan hastanenin koridorlarında şifa bekliyor.

Hastanenin morgu ise cesetlerle dolup taştı. Bazı cenazelerin koridorda bekletildiği görülürken, bazılarının ise cenaze namazı hastane önünde kılındı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu bin 354 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 49 Filistinli de yaralandı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu Şifa Hastanesi'nde can pazarı yaşanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu Şifa Hastanesi'nde can pazarı yaşanıyor - Son Dakika
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