İsrail'in Gazze'ye tahliye emirleri sonucunda 250 bin kişi yerinden edildi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye tahliye emirleri sonucunda 250 bin kişi yerinden edildi

İsrail\'in Gazze\'ye tahliye emirleri sonucunda 250 bin kişi yerinden edildi

BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA), İsrail'in Ağustos ayında Gazze'nin neredeyse tamamına 13 kere tahliye emri verdiğini ve yaklaşık 250 bin kişinin defalarca yerinden edildiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü ise çocuk felci tehdidinin arttığına dikkat çekti.

23.08.2024 11:11
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BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA), Ağustos ayında İsrail güçlerinin Gazze'nin neredeyse tamamına 13 kere tahliye emri verdiğini ve yaklaşık 250 bin kişinin defalarca yerinden edildiğini açıkladı.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, "İsrailli yetkililer Ağustos ayında şimdiye kadar Gazze'de yaklaşık 250 bin kişiyi etkileyen 13 tahliye emri yayınladı. Han Yunus'un bazı bölgelerinde yaşayan Filistinlilere, 1 Ağustos'tan bu yana 13. tahliye emriyle İsrail tarafından sözde 'insani bölgeye' taşınmaları söylendi. Ekim 2023'ten bu yana Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ı yerinden edildi ve şimdi Gazze Şeridi'nin sadece onda biri kadar bir alana itildi. Aileler, askeri operasyonlar ve yaz sıcağında taşıyabildiklerini taşıyarak defalarca yerlerinden ediliyor. Gazze'de bu yorucu döngüden kaçış yok" denildi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin neredeyse tamamına verilen tahliye emirleri sonrasında çocuk felci tehdidinin artığına dikkat çekerek, "Çocuk felci tehdidi, Gazze'nin Han Yunus ve Deyr el-Belah şehirlerinde binlerce kişinin tahliye emirleriyle yerlerinden edilmeye devam ettiği ve zaten acı çeken nüfusun fiziksel ve zihinsel yükünün daha da arttığı bir dönemde ortaya çıktı. Hiç kimse güvende değil, hiçbir yer güvenli değil. Birçok kez yerlerinden edilen insanların, zaten sıkışık ve zorlu bir ortamda barınak, sağlık ve diğer hizmetleri bulmak için neredeyse hiçbir seçeneği kalmadı.

Tahliye emirlerinin etkilenen bölgelerdeki tıbbi noktalara ve hastanelere yakınlığı, bu sağlık tesislerini, güvensizlik ve hastaların, sağlık çalışanlarının, ambulansların ve ortakların ikmal için güvenli erişiminin olmaması nedeniyle işlevsiz hale gelme riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Her ne pahasına olursa olsun bundan kaçınılmalıdır. Gazze halkının şu anda umutsuzca ihtiyaç duyduğu şey, tekrar tekrar yerlerinden edilmeleri değil, korunmaları ve saygınlık kazanmalarıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze'ye tahliye emirleri sonucunda 250 bin kişi yerinden edildi - Son Dakika

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