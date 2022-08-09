İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 44 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 44 kişi hayatını kaybetti

09.08.2022 11:42
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 44 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 44 kişi yaşamını yitirirken 360 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 44 kişi yaşamını yitirirken 360 kişi de yaralandı. Saldırılarda birçok bina ağır hasar gördü ve yıkıldı.

Filistin İletişimciler ve Medya Derneği (FİMED), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kayıpları ve oluşan maddi hasara ilişkin detaylı bilgileri paylaştı. İsrail-Gazze arasında varılan ateşkesin ardından paylaşılan bilgilerde, 44 kişinin hayatını kaybettiği, 360 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Refah kentinde 48 kişi yaralanırken, 7 kişi yaşamını yitirdi. Han Yunus'ta 6 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. El Wista ve Gazze'de 131 kişi yaralandı, 13 kişi hayatını kaybetti ve en çok can kaybının yaşandığı Kuzey Gazze'de 18 kişi yaşamını yitirdi, 151 kişi de yaralandı.18 KONUT TAMAMEN YIKILDI, 1675 KONUT HASAR GÖRDÜ

Saldırılar, büyük çapta maddi hasarı da beraberinde getirdi. Toplam 18 konut saldırılar sonucu tamamen yıkıldı. 71 konut ağır hasar alarak kullanılmaz hale gelirken, 1675 konut da kısmi olarak hasar gördü. En fazla konutun yıkıldığı ve hasar gördüğü bölge ise Gazze oldu.


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Kaynak: DHA

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 44 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 44 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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