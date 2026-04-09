İsrail\'in Lübnan Saldırıları: 1888 Ölü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarını başlattığı 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1888'e, yaralananların sayısı da 6 bin 92'ye ulaştığını açıkladı. İsrail'in saldırılarında 6 hastanenin hizmet dışı kaldığı, 13 hastanenin hasar gördüğü ve 79 ambulansın da kullanılamaz hale geldiği belirtildi.