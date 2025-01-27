İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki Saldırıları

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(ANKARA) - İsrail ordusunun, ateşkes kapsamında çekilmesi gerekirken Lübnan'ın güney bölgelerinde dün gerçekleştirdiği saldırılarda 22 kişi hayatını kaybetti. Beyaz Saray, Lübnan ateşkesinin süresi dolan ilk aşamasının 18 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu. Gazze'de ise dün yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmelerini engelleyen İsrail ile Hamas arasında arabulucular aracılığıyla anlaşma sağlanması üzerine binlerce Filistinli Netzarim koridorundan yürüyerek Gazze'nin kuzey bölgesine doğru hareket etti.

Lübnan ve Gazze'de sağlanan ateşkeslerin ardından binlerce kişi evine dönmeye çalışırken, ateşkesin uygulanmasına ilişkin anlaşmazlıklar bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

Lübnanlı yetkililer, Lübnan'ın güneyinde köylerine dönmeye çalışan vatandaşlara ateş açan İsrail ordusunun saldırılarında en az 22 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ve Lübnan arasında 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına göre, Lübnan ordusunun güneyde Birleşmiş Milletler Barış Gücü'yle (UNIFIL) birlikte konuşlanması ve İsrail ordusunun 60 günlük bir süreçte bölgeden çekilmesi öngörülüyordu. İsrail ordusuna bölgeden çekilmesi için tanınan 60 günlük süre dolarken, İsrail de Hizbullah'ı ateşkes yükümlülüklerini ihlal ederek bölgeden tamamen çekilmemekle suçluyor.

Anlaşma uyarınca, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin yanı sıra Hizbullah da Lübnan güneyindeki mevzilerini terk etmek, İsrail'in güneyinden tamamen çekilmek ve İsrail sınırının yaklaşık 30 km kuzeyinden geçen Litani Nehri'nin kuzeyine geçmekle yükümlü bulunuyor.

Beyaz Saray İsrail'e bölgeden çekilmesi için tanınan süreyi uzattı

Beyaz Saray dün yaşanan çatışmaların ardından yaptığı açıklamada, "Lübnan ve İsrail arasında, Amerika Birleşik Devletleri tarafından izlenen düzenleme, 18 Şubat 2025'e kadar geçerli olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında ayrıca Lübnan, İsrail ve ABD hükümetlerinin, 7 Ekim 2023'ten sonra yakalanan Lübnanlı mahkumların iadesi için müzakerelere başlayacağı belirtildi.

Binlerce Gazzeli yürüyerek kuzeydeki evlerine dönmeye çalışıyor

Gazze ateşkesi de dün İsrail'in kuzeydeki evlerine dönmeye çalışan Filistinlilere geçit vermemesi ile zorlu bir testten geçerken; kriz İsrailli rehine Erbil Yahud'un serbest bırakılmasıyla aşıldı ve İsrail ordusu sabah saat 07: 00 itibarıyla Filistinlilerin Netzarim koridoru üzerinden kuzeydeki bölgelere geçişine izin verdi.

Ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in Netzarim koridorundan geçişleri cumartesi günü açması gerekiyordu. Ancak İsrailli rehine Erbil Yahud yerine başka bir rehinenin serbest bırakılması üzerine yaşanan anlaşmazlık nedeniyle İsrail, Hamas'ı ateşkese uymamakla suçladı ve Netzarim koridorunu açmayı erteledi. Ardından İsrail ve Hamas, arabulucular ( Mısır, Katar ve ABD) aracılığıyla anlaşma sağlayıp Yahud serbest bırakılınca Netzarim koridoru Gazzelilerin geçişine açıldı.

Yerel kaynaklar, İsrail askerilerinin Netzarim koridorunun belirli noktalarından çekildiğini kaydederken, Gazzelilerin yürüyerek kuzeydeki yerleşim yerlerine yürüyerek döndüğünü belirtti.