İsrail-İran çatışmasında Putin\'den arabuluculuk teklifi

Rusya, İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran gecesi düzenlediği hava saldırılarını sert bir dille kınayarak eylemleri "vahşet" olarak nitelendirdi.

"İSRAİL'İN SALDIRILARI HUKUKA AYKIRI"

Rusya, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını "kışkırtılmamış ve uluslararası hukuka aykırı" olarak nitelendirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bu saldırıların Birleşmiş Milletler Şartı'nı ihlal ettiğini belirtti ve Başkan Vladimir Putin'in gelişmeleri istihbarat ve savunma yetkililerinden düzenli olarak takip ettiğini ifade etti.

"İSRAİL DİPLOMATİK ÇABALARI BALTALADI"

Rusya Dışişleri Bakanlığı da, İsrail'in eylemlerinin İran'ın nükleer programına ilişkin diplomatik çabaları baltaladığını ve bölgesel güvenliği tehdit ettiğini vurguladı. Ayrıca, tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak, çatışmanın daha da tırmanmasının önlenmesi gerektiğini belirtti.

PUTİN İSRAİL'İN EYLEMLERİNİ KINADI, ARABULUCULUK TEKLİF ETTİ

Rusya Devlet BaşkanıPutin, İran Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. İran liderine, Rusya'nın İsrail'in eylemlerini kınadığını ve hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Netanyahu'ya ise, İran'ın nükleer programına ilişkin sorunların yalnızca diplomatik ve siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

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