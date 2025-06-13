İsrail İran\'ın nükleer programının "kalbini" vurdu! 6 bilim insanı öldürüldü

İsrail ordusu, İran'ın nükleer zenginleştirme programını vurmak için "Yükselen Aslan" adında saldırı başlattıklarını duyurdu. İsrail ordusu tarafından 200 savaş uçağıyla düzenlenen 300 saldırıya ise İran'dan beklenen misilleme geldi. İran ordusunun savaş hattına 100'den fazla kamikaze İHA fırlattığı aktarıldı.

NATANZ NÜKLEER TESİSİ VURULDU

İran Atom Ajansı Başkanı, "Natanz nükleer tesisi imha edildi" açıklamasında bulundu. İsrail ordu radyosu, İran'ın çeşitli bölgelerinde çok sayıda askeri hedefin ilk saldırıda vurulduğunu belirterek, askeri hedeflerin, komutanların, karargahların ve nükleer tesislerin saldırıya uğradığını kaydetti.

SIZINTI TESPİT EDİLMEDİ

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), İsrail'in hedef aldığı Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon artışı tespit edilmediğini açıkladı. IAEA, İranlı yetkililerle temas halinde olduklarını ve ülkedeki nükleer enerji tesislerinin durumunu takip ettiklerini belirtti. IAEA'nin açıklamasında, İran'ın Buşer kentindeki nükleer enerji tesisinin saldırıda hedef alınmadığı kaydedildi.

İRAN'IN 6 NÜKLEER BİLİM İNSANI ÖLDÜRÜLDÜ

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, İsrail'in sabaha karşı İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları yaşamını yitirdi. Saldırıda hayatını kaybedenlerden Feridun Abbasi, İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak bir dönem görev yaptı. Abbasi, 2010'da İsrail'in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu. Yaşamını yitiren diğer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.

NETANYAHU: NÜKLEER BOMBA ÜRETEN BİLİM İNSANLARINI DA HEDEF ALDIK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. "İsrail tarihinde belirleyici bir noktadayız" diyen Netanyahu şöyle devam etti: "Savaş pilotlarımız İran'da pek çok noktayı vuruyor. Bu operasyon kaç gün sürerse sürsün devam edeceğiz. Savaşımız İran halkı ile değil diktatör rejimiyle" Netanyahu ayrıca "İran Natanz'daki uranyum zenginleştirme merkezini vurduk. Ayrıca nükleer bomba üreten bilim insanlarını da hedef aldık. İran'ın farklı bölgelerindeki nükleer tesisleri ve onlarca askeri hedefi vurduk, ilk aşama tamamlandı" açıklaması yaptı.