İsrail Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenliyor - Son Dakika
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Dünya

İsrail Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenliyor

İsrail Lübnan\'a Hava Saldırısı Düzenliyor

İsrail, Lübnan'da daha kapsamlı saldırılar düzenleyeceğini açıkladı; 1 ölü, 6 yaralı var.

23.09.2024 11:37
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(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ordunun Lübnan'da daha "kapsamlı ve hassas" saldırılar düzenleyeceğini açıkladı. Lübnan'ın kuzeyine İsrail tarafından hava saldırısı düzenlenirken ağır bombardıman altında kalan bölgedeki Lübnanlılardan 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, ordunun Lübnan'da daha "kapsamlı ve hassas" saldırılar düzenleyeceğini söyledi. Buna göre İsrail, "kapsamlı" saldırılar başlatırken,  Lübnanlıları "kendi güvenlikleri için" Hizbullah hedeflerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı. IDF'in bu açıklamaları, Hizbullah'ın kendisini hedef alan son saldırılara misilleme olarak hafta sonu İsrail'e 150 roket fırlatmasının ardından geldi. Bunun üzerine İsrail, Lübnan'ın güneyindeki hedeflere de hava saldırıları düzenledi ve Hizbullah'ın binlerce roketatarını imha ettiğini açıkladı.

Lübnan devlet medyası, İsrail'in bu sabah düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını bildirdi. Hizbullah da kendi haber siteleri aracılığıyla yaptığı açıklamada, düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğünü ve 6 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırılarda öldürülen Hizbullah komutanı için cenaze töreni

Öte yandan, Beyrut'un güney banliyölerine düzenlenen İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah operasyon komutanı İbrahim Akil için de cenaze töreni düzenlendi. İbrahim Akil sadece İsrail tarafından değil, 1980'lerde Beyrut'ta yüzlerce Amerikalının öldürülmesine karışmakla suçlayan ve başına 7 milyon dolar ödül koyan ABD tarafından da aranıyordu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı cuma günkü banliyö saldırısında aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 45 kişinin öldüğünü açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Gallant, ABD Savunma Bakanı Austin'le görüştü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gece boyunca ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüştüğünü bildirdi. Gallant, Austin'e "Hizbullah tehditlerine ilişkin bir durum değerlendirmesi sunduğunu" ve "Hizbullah'ın İsrailli sivillere karşı saldırı düzenleme kabiliyetini azaltmaya yönelik IDF operasyonları" hakkında bilgi verdiğini söyledi. Gallant yaptığı paylaşımda, iki ülke bakanının, "daha geniş bölgesel durumu ve İran ile vekillerinin yarattığı tehditleri de ele aldıklarını" belirtti.

İsrail saldırıları kendisinin gerçekleştirip gerçekleştirmediği konusunda henüz bir açıklama yapmazken, İsrail Savunma Bakanı Gallant, yayınladığı bir videoda geçen haftanın "Hizbullah'ın varlığının en acı verici dönemi" olduğunu söyleyerek, saldırıları IDF'nin "önemli, hassas ve başarılı operasyonları" olarak tanımladı.

Öte yandan, Gallant İsrail'in amacının kuzey İsrail'deki insanları evlerine geri döndürmek olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya İsrail Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenliyor - Son Dakika

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