İsrail, Norveç\'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal etti

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(ANKARA) - İsrail, Filistin devletini tanıyan Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin İsrail'deki akreditasyonunu iptal etti. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "Norveç, 7 Ekim'den sonra Filistin terörüyle mücadele etmek ve İran şer eksenine karşı savaşında İsrail'i desteklemek yerine, Filistin devletini tanıyarak Hamas katillerini ve tecavüzcülerini ödüllendirmeyi tercih etti" ifadelerini kullandı. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ise bunun Filistin halkına yardım edilmesini etkileyen aşırı bir eylem olduğunu belirterek, "Kararın Netanyahu hükümeti ile ilişkilerimiz açısından sonuçları olacaktır" dedi.

İsrail, 28 Mayıs 2024 tarihinde Filistin devletini tanıdığını duyuran Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin İsrail'deki akreditasyonunu iptal etti. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün, İsrail'de Filistin Yönetimi'nin işleriyle ilgilenen 8 Norveçli diplomatın diplomatik temsilinin iptal edilmesini emrettim. Norveç, 7 Ekim'den sonra Filistin terörüyle mücadele etmek ve İran şer eksenine karşı savaşında İsrail'i desteklemek yerine, Filistin devletini tanıyarak Hamas katillerini ve tecavüzcülerini ödüllendirmeyi tercih etti. Ancak bununla da kalmadılar; Başbakan ve Savunma Bakanı hakkında tutuklama emri çıkarılması talebiyle UCM'de aleyhimize açılan temelsiz davaya da katıldılar. Norveç, Filistin meselesinde tek taraflı bir politika izlemiştir ve bu nedenle herhangi bir müdahalenin dışında kalacaktır. Bize saldıranlar ve bize karşı tek taraflı bir politika izleyenler bunun bedelini ödeyeceklerdir."

Eide: Sonuçları olacak

Norveç Dışişleri Bakanı Eide ise bu kararın Filistin halkına yardım etmelerini etkileyen aşırı bir eylem olduğunu belirtti. Eide, Netanyahu hükümetinin iki devletli çözüm çalışmalarına aktif bir şekilde karşı çıktığını bir kez daha gösterdiğini kaydetti. Bakan Eide'in değerlendirilmesine yer verilen Bakanlık açıklamasında, Norveç'in her zaman İsrail ve İsrail halkının dostu olduğunu ve olmaya devam edeceği belirtildi. Eide, bugünkü kararın Netanyahu hükümeti ile ilişkileri açısından sonuçları olacağını ifade ederek, "Netanyahu hükümetinin yarattığı bu durum karşısında Norveç'in ne gibi tedbirler alacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Diplomatların çalışmalarını engellemenin ciddi bir durum olduğunu vurgulayan Bakan Eide, "Bu karar ne olursa olsun, Norveç'in temel önceliği barış için çalışmak ve Orta Doğu'daki çatışmaya diplomatik bir çözüm bulmaktır" dedi.