İsrail, Nusayrat'ta bir okulu vurdu: 16 ölü, 50 yaralı - Son Dakika
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İsrail, Nusayrat'ta bir okulu vurdu: 16 ölü, 50 yaralı

İsrail, Nusayrat\'ta bir okulu vurdu: 16 ölü, 50 yaralı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Nusayrat'ta bir okulu vurduğunu, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri ise okulun İsrail askerlerine yönelik saldırıların yönlendirildiği bir operasyonel altyapı olarak kullanıldığını belirtti.

07.07.2024 10:30
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Nusayrat'ta bir okulu vurduğunu, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri ise "Burası hem bir gizlenme yeri hem de Gazze'de faaliyet gösteren IDF birliklerine yönelik saldırıların yönlendirildiği ve gerçekleştirildiği operasyonel bir altyapı olarak hizmet vermiştir" ifadelerini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "İşgal güçleri, Nusayrat'ta okulu hedef alarak yerinden edilmiş vatandaşların haklarına karşı korkunç bir katliam gerçekleştirmiş, 16 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştır" denildi.

IDF ise bu okulun, İsrail askerlerine yönelik saldırıların 'yönlendirildiği bir operasyonel altyapı' olarak kullanıldığını belirtti. Açıklamada, okulun UNRWA'ya ait olduğu ifade edilerek, "Burası hem bir gizlenme yeri hem de Gazze'de faaliyet gösteren IDF birliklerine yönelik saldırıların yönlendirildiği ve gerçekleştirildiği operasyonel bir altyapı görevi görüyordu. Saldırı öncesinde, sivillere zarar verme riskini azaltmak amacıyla, hassas hava gözetimi ve ilave istihbarat kullanımı da dahil olmak üzere çok sayıda adım atılmıştır. Hamas, İsrail Devleti'ne yönelik saldırılarında sivil yapıları ve sivil halkı canlı kalkan olarak kullanarak uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmeye devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail, Nusayrat'ta bir okulu vurdu: 16 ölü, 50 yaralı - Son Dakika

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