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İsrail ordusu Gazze'de pusuya düşürülen dokuz askerin öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika
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İsrail ordusu Gazze'de pusuya düşürülen dokuz askerin öldürüldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Gazze'deki Şicaiye mahallesindeki çatışmalarda pusuya düşürülen dokuz İsrail askerinin öldüğünü açıkladı. Hava ve kara savaşı Gazze'de binlerce Filistinli sivilin ölümüne ve uluslararası öfkeye yol açtı. İsrail, Gazze'yi işgal etmeye devam ederken ABD, sivilleri koruma çağrısı yaparak İsrail'e daha büyük önlemler almasını istedi

13.12.2023 - 16:43,  Güncelleme: 16:56
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İsrail ordusu Hamas'ın Gazze'de çatışmaların en yoğun çatışmaların yaşandığı mahallede İsrail askerlerini pusuya düşürdüklerini ve dokuz İsrail askerinin öldüğünü söyledi.

Hava ve kara savaşı binlerce Filistinli sivili öldürdü ve Gazze nüfusunun yaklaşık %85'ini evlerinden uzaklaştırarak uluslararası öfkeye yol açtı. ABD, uluslararası ateşkes çağrılarını engellemiş ve yakın müttefikine acilen askeri yardımda bulunmuş olmasına rağmen, defalarca İsrail'e sivilleri korumak için daha büyük önlemler alması çağrısında bulundu.

İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyini işgal etmesinden altı haftadan fazla bir süre sonra, kara birlikleri hâlâ Gazze Şehri ve çevresinde Filistinli savaşçılarla yoğun çatışmalara giriyor. Özellikle İsrail ile Hamas arasındaki 2014 savaşı sırasında büyük bir çatışmaya sahne olan Şicaiye mahallesinde şiddetli çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Ordu, Salı günü Şicaiye'de bir grup binayı arayan askerlerin ateş altında kalan dört askerle iletişimini kaybettiğini söyledi. Diğer askerler iletişimleri kesilen askerleri kurtarmak için operasyon başlattı. Operasyon sırasında pusuya düşürülen askerlerin dokuzu öldürüldü.

Diğer askerler kurtarma operasyonu başlattığında, ağır silah sesleri ve patlayıcılarla pusuya düşürüldüler.

Pusuda öldürülen askerler arasındaen kıdemli subay olan 44 yaşındaki Albay Itzhak Ben Basat ve tabur komutanı Yarbay Tomer Grinberg de vardı.

İsrail ordusu Gazze\'de pusuya düşürülen dokuz askerin öldürüldüğünü açıkladı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Filistin, İsrail, Hamas, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusu Gazze'de pusuya düşürülen dokuz askerin öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusu Gazze'de pusuya düşürülen dokuz askerin öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika
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