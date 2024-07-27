İsrail ordusu Gazze\'deki bir okulu vurdu: En az 30 Filistinli öldü

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Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Deyr el-Belah yakınlarında bir okulu vurduğunu ve en az 30 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusu söz konusu okulun içinde Hamas komuta ve kontrol merkezi olduğunu iddia etti.

Ordu, Hamas'ın burayı saldırıları yönetmek, planlamak ve silah depolamak için kullandığını savundu.

Kurbanların arasında çok sivil ve çocuk olduğu açıklandı.

BBC, yaralılar arasında çocuklar olduğunu gösteren bir görüntüyü doğruladı.

Söz konusu görüntüde, erkekler kollarında kanlar içinde iki çocuk taşırken, bir kadın da diğerine sarılırken görülüyor. Bir başka grup da yaralı bir adamı sedyede taşıyor.

Üzeri örtülmüş bir ceset de yerde görülüyor.

Gazze’de sivil savunma servisi veren organizasyon, okulda evlerinden ayrılmak zorunda kalan Gazzelilerin kaldığını açıkladı.

Hamas da "çoğu kadın ve çocuk olan evlerinden olmuş, hasta ve yaralı insanların" öldürüldüğünü duyurdu.

Sahneden doğrulanan videoda, molozlarla kaplı bir yerleşkede insanların koşturduğu kaotik bir durum görülüyor.

IDF ordusu, sivillere zararı azaltmak için "uygun mühimmat kullanımı, hava desteği ve ek istihbarat" dahil olmak üzere ekstra adımlar atıldığını savundu.

Gazze sağlık bakanlığı, güneydeki Han Yunus şehrindeki bombalama ile Cumartesi günü toplam 53 kişinin öldürüldüğünü ve 189 kişinin yaralandığını duyurdu.

Han Yunus’taki saldırı öncesi İsrail ordusunun sivillere bölgeyi terk etme çağrısı yaptığı kaydedildi.

İsrail ordusu Han Yunus’tan İsrail’e roket atışları sonrası “operasyona zorlandıklarını” savundu.

Ordu buradaki halkın, bölgede kalmanın tehlikeli olduğu yönünde uyarıldığını da açıklıyor.