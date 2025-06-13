İsrail ordusu: İran Genelkurmay Başkanı Bagheri öldürüldü - Son Dakika
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Dünya

İsrail ordusu: İran Genelkurmay Başkanı Bagheri öldürüldü

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İsrail ordusu: İran Genelkurmay Başkanı Bagheri öldürüldü
13.06.2025 07:01
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İsrail ordusu: İran Genelkurmay Başkanı Bagheri öldürüldü
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İsrail ordusu, İran'ın Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mohammad Bagheri'yi hava saldırısıyla öldürdüğünü duyurdu. İran resmi makamlarından ise gelişmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Ordusu yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına saldırmak için ve İran rejiminin İsrail'e karşı devam eden saldırganlığına yanıt vermek amacıyla hava saldırısı başlattığını duyurdu. İran'ın nükleer ve askeri tesislerinin hedef alındığı söylenen duyuruda, düzinelerce savaş jetinin kullanıldığı belirtildi.

"İRAN GENELKURMAY BAŞKANINI ÖLDÜRDÜK"

İsrail ordusu, İran'ın Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mohammad Bagheri'yi hava saldırısıyla öldürdüğünü duyurdu.

DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU KOMUTANI VE ÇOK SAYIDA BİLİM ADAMI ÖLDÜRÜLDÜ

İran basını, İsrail'in başkent Tahran'a düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Kurumu eski Başkanı Feridun Abbasi ve nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran devlet televizyonu İsrail'in Tahran'da bazı hedeflere yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırıda Tahran'ın birçok bölgesindeki sivil yerleşim yerlerinin ve önemli isimlere ait bazı konutların hedef alındığı belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığı ile bilinen Tasnim Haber Ajansı, İsrail'in başkent Tahran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında; Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Kurumu eski Başkanı Feridun Abbasi ve Nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi'nin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırının ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sivil can kayıplarının da olduğu görüldü. Devlet televizyonu muhabiri, olay yerinden yaptığı yayında bir kadın ve bir çocuğun hayatını kaybettiğini aktardı.

Öte yandan Resmi haber ajansı İRNA, İsrail saldırısında öldüğü iddia edilen İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin ise hayatta olduğunu ve İsrail'e verilecek karşılığı değerlendirmek üzere savaş odasında bulunduğunu bildirildi. Haberde, "Gelen bilgilere göre Bakıri şu anda savaş odasında bulunuyor ve bazı haberlerin aksine kendisine herhangi bir zarar gelmemiştir" ifadelerine yer verdi.

HAVA SAHASI KAPATILDI

Sivil Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Değerli vatandaşlarımızdan, havalimanlarına şahsen gitmekten kaçınmaları ve uçuşların son durumunu medya aracılığıyla takip etmeleri rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Devrim Muhafızları, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusu: İran Genelkurmay Başkanı Bagheri öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cüneyt ertaç:
    Bizimkiler iranı biraz örnek alsın diyeceğim ama pkk yla danışıklı dövüştükleri için gerek yok tabi. Sen daha dibindeki kandildeki çapulcuları yok edemezken adamlar kilometrelerce ötede genelkurmay başkanı ve ekibini vuruyor. Lafa gelince israili şöyle alt ederiz böyle ederiz diyorsunuzda hiç bi s. Kim yapamazsınız 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    bu iş çığrından çıktı gibi 0 0 Yanıtla
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