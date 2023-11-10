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İsrail ordusu Kudüs Hastanesi'ndeki sivilleri vurdu - Son Dakika

İsrail ordusu Kudüs Hastanesi'ndeki sivilleri vurdu

İsrail ordusu Kudüs Hastanesi\'ndeki sivilleri vurdu
10.11.2023 17:48

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan Kudüs Hastanesi'ndeki sivilleri keskin nişancılarla vurdu. Saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 35'inci gününde devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan Kudüs Hastanesi'ndeki sivilleri keskin nişancılarla vurdu. Saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 35'inci gününde devam ediyor. İsrail ordusu, havadan, karadan ve denizden Gazze Şeridi'ndeki sivil yerleşim yerleri ve hastaneleri vuruyor. İsrail askerleri, İsrail bombardımanından kaçmak isteyen binlerce yerinden edilmiş Filistinli'nin sığındığı Kudüs Hastanesi'ni keskin nişancılarla vurdu. Sivillerin hedef alındığı saldırıda en az 1 Filistinli hayatını kaybederken, 2 'si ağır 20 kişi yaralandı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Kudüs, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusu Kudüs Hastanesi'ndeki sivilleri vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusu Kudüs Hastanesi'ndeki sivilleri vurdu - Son Dakika
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