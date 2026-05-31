İsrail, Şakif Kalesi'ni Ele Geçirdi

31.05.2026 13:31
İsrail ordusu, 26 yıl sonra Lübnan'daki Şakif Kalesi'ni Hizbullah ile çatışmalar sonrası kontrol altına aldı.

(ANKARA) - İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Şakif Kalesi'ni ele geçirerek 26 yıl sonra ilk kez Lübnan topraklarındaki işgalini bu derinliğe taşıdı. İsrail güçlerinin, Nabatiye kenti yakınındaki kaleyi Hizbullah ile günler süren çatışmalar ve hava saldırılarının ardından kontrol altına aldığı belirtildi.

İsrail ordusu sözcülerinden Avichay Adraee, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, İsrail askerlerinin kale çevresinde görüntülendiği bir fotoğrafa yer verdi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise askerlerin kaleye İsrail bayrağı çektiğini açıkladı.

Katz yaptığı açıklamada, "44 yıl önceki Şakif Muharebesi'nin ardından askerlerimiz yeniden kalenin zirvesine döndü ve İsrail bayrağını bir kez daha çekti" ifadelerini kullandı. Katz ayrıca İsrail güçlerinin Şakif tepelerini kontrol altına aldığını ve bunun Celile bölgesindeki yerleşimlerin korunması açısından "en önemli stratejik noktalardan biri" olduğunu savundu.

İsrail ordusu bu hafta Litani Nehri'nin kuzeyine geçerek işgal alanını genişletirken Litani ile Zahrani nehirleri arasındaki bölgeyi "çatışma bölgesi" ilan etti. Yoğun saldırılar nedeniyle bölgedeki çok sayıda sivilin tahliye edildiği belirtiliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, mart ayından bu yana İsrail saldırıları nedeniyle ülkede siviller dahil hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 371'e yükseldiğini açıkladı. İsrail ordusu mart başından bu yana Lübnan'da ölen İsrail askerlerinin sayısının 25'e çıktığını bildirdi.

