İsrail saldırısında alevler içinde yürüyen çocuk: Nasıl hayatta kaldım bilmiyorum - Son Dakika
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Dünya

İsrail saldırısında alevler içinde yürüyen çocuk: Nasıl hayatta kaldım bilmiyorum

İsrail saldırısında alevler içinde yürüyen çocuk: Nasıl hayatta kaldım bilmiyorum
29.05.2025 14:14
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İsrail'in Gazze şehrindeki okula düzenlediği saldırıda alevler içinde yürümesiyle tüm dünyada derin yankı uyandıran 5 yaşındaki Ward Şeyh Halil, "Sınıftaydım, uyuyorduk. Uyandığımda alevler yükseliyordu. Alevlerin içinden çıktım. Babamın yüzü yanmıştı. Çok korktum ve hala nasıl hayatta kaldım bilmiyorum" dedi.

İsrail'in Gazze şehrinde bulunan el-Daraj bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okulu'na pazartesi günü düzenlediği saldırı 18'i çocuk 31 kişinin ölümüne neden oldu.

SALDIRI ANINI VE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Sivillerin uyuduğu gece saatlerinde yaşanan katliamdan inanılmaz bir şekilde kurtulan 5 yaşındaki Ward Şeyh Halil'in alevlerin içinden yürüyerek sağ çıkışı, tüm dünyada derin bir yankı uyandırdı. Sivil savunma ekiplerinin alevlerin arasından kurtardığı Gazzeli küçük kız, saldırı anını ve yaşadıklarını anlattı.

"İSRAİLLİLER KARDEŞLERİMİ ÖLDÜRDÜ"

Ward Şeyh Halil, "Bize korkunç şeyler oldu. İsrailliler kardeşlerimi öldürdü. Netanyahu askerlerine Gazze'ye bomba atmalarını söyledi. Annem, kız kardeşim Amal, erkek kardeşlerim Abdurrahman ve Muhammed'i öldürdüler. Babam yaşıyor ama yaralı" dedi.

İsrail saldırısında alevler içinde yürüyen çocuk: Nasıl hayatta kaldım bilmiyorum

"BABAMIN YÜZÜ YANMIŞTI, AİLEM ÖLMÜŞTÜ"

Saldırı anını anlatan Ward Şeyh Halil, "Sınıftaydım, uyuyorduk. Uyandığımda alevler yükseliyordu. Alevlerin içinden çıktım. Babamın yüzü yanmıştı. Ailem ölmüştü. Alevlerin arasında kalmıştım. Sivil savunma ekipleri beni oradan çıkardı. Çok korktum ve hala nasıl hayatta kaldım bilmiyorum" diye konuştu.

"ALEVLERİN İÇİNDEN ÇIKMASI İLAHİ BİR ŞEYDİ"

Ward'un amcası Basil Şeyh Halil ise, İsrail'in okula saldırısından sonra telefon aldığını söyleyerek, "Okul, kardeşimin ailesini barındırıyordu. Hemen Baptist Hastanesi'ne koştum. Vardığımda şehitlerin cesetlerini tamamen yanmış, tanınmaz halde buldum. Ward'un alevlerin içinden sağ çıkması ilahi bir şeydi. Allah'a hamdolsun ki onu korudu ve yaşattı" ifadelerini kullandı. Basil Şeyh Halil, Ward'ın kardeşi Sirac'ın yaralı kurtulduğunu, diğer kardeşi Abdurrahman'ın ise hayatını kaybettiğini belirtti. Basil Şeyh Halil, "Ward'un diğer kardeşi 13 yaşındaki Muhammed, kız kardeşleri 13 yaşındaki Silvan, 11 yaşındaki Maria ve 2,5 yaşındaki Amal'ın bedenleri tamamen yanmıştı" dedi.

"BÖYLE BİR YER NASIL BOMBALANABİLİR?"

Ward'ın alevler içinde yürüdüğü görüntüleri anlatmanın çok zor olduğunu vurgulayan Basil Şeyh Halil, "Zulme susan dünyaya soruyorum: Bu çocuklar neden savaş uçaklarının füzeleriyle hedef alınıyor? Dünya nerede? Bu okul yerinden edilmiş insanları barındırıyor. Böyle bir yer nasıl bombalanabilir? Arap ve İslam dünyası nerede? ABD nerede? Bu savaşın sebebi ABD'dir. ABD ve Trump, sadece tek bir sözle bu savaşı durdurabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Gazze, Çocuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail saldırısında alevler içinde yürüyen çocuk: Nasıl hayatta kaldım bilmiyorum - Son Dakika

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