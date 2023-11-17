 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail, Şam'daki Askeri Noktalara Hava Saldırısı Gerçekleştirdi - Son Dakika

İsrail, Şam'daki Askeri Noktalara Hava Saldırısı Gerçekleştirdi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği iddia edildi. Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberde, İsrail güçlerinin Şam'ın çevresindeki bazı noktaları hedef aldığı belirtildi. Saldırıda hava savunma sistemlerinin düşman füzelerini karşıladığı ve hasar meydana geldiği ifade edildi. İsrail makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail, 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail, Şam\'daki Askeri Noktalara Hava Saldırısı Gerçekleştirdi
17.11.2023 10:29

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 02.25'de Şam'ın çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, düşmanın Golan tepeleri tarafından gelen füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Suriye, İsrail, İran, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Şam'daki Askeri Noktalara Hava Saldırısı Gerçekleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
10:54 Ogün Samast'ın babası oğluna sahip çıkmadı: Nasıl gittiyse öyle gelsin
10:50 Wilfried Zaha'dan Fenerbahçelileri küplere bindirecek derbi yorumu
10:49 Dolar, euro ve altında yükseliş devam ediyor! 3'ü birden rekor kırdı
10:35 Metin Uca'nın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu: Kara bir güne uyandık
10:29 Bakan Yumaklı: 2030'da su kıtlığı çeken ülkeler arasına girebiliriz
10:25 Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
10:11 Ekipler, operasyon öncesi polis arabalarıyla Türk bayrağı ve Türkiye haritası oluşturdu
09:59 Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini 30 TL'ye geriledi
09:57 PKK'nın sözde Suriye ideolojik alan sorumlusu etkisiz hale getirildi
09:44 Tutuklanan Nihal ve Bahar Candan'ın annesi gözyaşları içinde isyan etti: Çok büyük bir hata yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2023 11:22:29. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Şam'daki Askeri Noktalara Hava Saldırısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement