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İsrail Savaş Uçakları Lübnan'da Saldırı Düzenledi - Son Dakika

İsrail Savaş Uçakları Lübnan'da Saldırı Düzenledi

Son Güncelleme: 21.10.2023 20:23

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarla ilgili bilgi verildi. İsrail savaş uçakları, Yarin ve El Cubeyl beldeleri arasında bulunan vadide hava saldırısı düzenledi. Ayrıca İsrail savaş uçakları, Yarin çevresini ikinci kez vurdu. Hizbullah ise İsrail'e ait Dovev yerleşim biriminde bir hummer askeri aracı ile tankı güdümlü füzelerle vurduğunu duyurdu.

İsrail- Filistin çatışması nedeniyle Orta Doğu'da sıcak saatler yaşanıyor. Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombalayan İsrail savaş uçakları, bu kez de Lübnan'da sınır üzerinde yer alan bazı bölgelere saldırı düzenledi.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI LÜBNAN'I VURDU

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar hakkında bilgi verildi. Haberde, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'daki Yarin ve El Cubeyl beldeleri arasında yer alan vadiye hava saldırısı düzenlediği kaydedildi. Ayrıca İsrail savaş uçaklarının, 2'nci defa Yarin çevresini vurduğu belirtildi.

HİZBULLAH, İSRAİL'E AİT ASKERİ ARACI VURDU

Hizbullah, akşam saatlerinde Yarin beldesi karşısında yer alan İsrail'e ait Dovev yerleşim biriminde bir hummer askeri aracı ile tankı güdümlü füzelerle vurdu.

1 HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜ

Öte yandan Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalar hakkında yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Haydar Ali isimli bir Hizbullah mensubunun görevi sırasında hayatını kaybettiği" ifade edildi. Söz konusu Hizbullah mensubunun nerede ve nasıl öldüğüne ilişkin ise detay paylaşmadı.

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E SALDIRILAR SÜRÜYOR

Açıklamada ayrıca, Lübnan-İsrail sınır hattında yer alan Kefr Şuba Tepeleri'nde İsrail'e ait Ruveysat el-Alem askeri noktası, Hunin yerleşim birimi ve Hanita askeri noktasının Hizbullah tarafından güdümlü anti tank füzesiyle doğrudan hedef alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail Savaş Uçakları Lübnan'da Saldırı Düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Savaş Uçakları Lübnan'da Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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