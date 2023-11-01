İsrail Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de savaş suçu işlediklerini canlı yayında itiraf etti

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonuna karşılık vererek 26 gündür Gazze'ye bomba üstüne bomba yağdıran İsrail, dün ve bugün Gazze'deki Cibaliye mülteci kampına ağır saldırılarda bulunarak yüzlerce Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada saldırıların amacının kamptaki Hamaslı bir komutanın öldürülmesi olduğu ifade edilirken, bombardımanda amaçlanan hedefe ulaşıldığı kaydedildi. Yaşanan gelişmeye ilgili katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan İsrail Savunma Bakanlığı Sözcüsü Richard Hecht ise adeta savaş suçu işlediklerini itiraf etti.

CANLI YAYINDA SORULARI YANITLADI

İsrail Savunma Bakanlığı Sözcüsü Richard Hecht katıldığı canlı yayında Cibaliye mülteci kampına düzenlenen saldırılara ilişkin sorulara yanıt verdi. Hamas'ın komutanını öldürmek için düzenlediği operasyonlarda yüzlerce sivilin de hayatını kaybettiği hatırlatılan Hecht, sunucuya verdiği yanıtlarla savaş suçu işlediklerini itiraf etti. Hecht ile CNN sunucusu Wolf Blitzer arasındaki soru-cevap diyaloğu şu şekilde;

CNN sunucusu Wolf Blitzer: ''Hamaslı komutan orada ise dahi, aynı zamanda o mülteci· kampında masum si·vi·lleri·n olduğunu bi·li·yordunuz ve orayı yine de bombaladınız mı? Doğru mu anlıyorum? Duyduğum şey şu mu, komutanı öldürmek için pek çok masum erkek çocuk, kadın ve sivilin olduğunu bildiğiniz halde, onların da öleceğini bildiğiniz halde bir mülteci kampını mı bombaladınız?''

IDF sözcüsü: ''Duyduğun şey şu: Biz o komutana odaklandık. Bu komutan pek çok İsrailliyi öldürdü. Orada tüneller olabilir.''

CNN muhabiri: ''Ama biliyordunuz yani, burası pek çok kadın, çocuk ve sivilin olduğu bir mülteci kampı. Bunu biliyordunuz, doğru mu?

IDF sözcüsü: ''Yani bu da savaşın trajedisi. Onlara güneye gitmelerini söyledik. Hamas'la ilgisi olmayan siviller, lütfen güneye gidin dedik.''

CNN muhabiri: ''Son kez sorayım, orada sivillerin, kadın ve çocukların, Filistinli mültecilerin olduğunu biliyordunuz ve yine de o komutanı öldürmek için kampı bombaladınız yani değil mi? Peki öldü mü?''

IDF Sözcüsü: ''Evet öldü. Ve biz zaten sivil ölümlerini en aza indirmek için her şeyi yapıyoruz."