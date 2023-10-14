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İsrail, Suriye'den atılan roketin kaynağını vurdu - Son Dakika

İsrail, Suriye'den atılan roketin kaynağını vurdu

Son Güncelleme: 14.10.2023 23:07

İsrail ordusu, Suriye'den Golan Tepeleri'ne roket atılmasının ardından saldırının düzenlediği noktanın top atışıyla vurulduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, Suriye'den işgal altındaki Golan Tepeleri'ne roket atılmasının ardından saldırının düzenlediği noktanın top atışıyla vurulduğunu bildirdi.

TOP ATIŞLARIYLA VURDULAR

Ordudan yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Golan Tepeleri'nde bulunan Avnei Eitan ve Alma yerleşim birimlerinde roket saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi. Başka detay verilmeyen açıklamada, İsrail ordusunun da roket atılan yeri topla vurduğu kaydedildi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail, Suriye'den atılan roketin kaynağını vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Suriye'den atılan roketin kaynağını vurdu - Son Dakika
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