İsrail ülkeyi vurmadan binlerce telefona sesli mesaj gönderdi

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda yerleşim yeri için dikkat çeken bir uyarı yaptı. İsrail güçleri, Hizbullah hedeflerine yönelik planlanan saldırılar öncesinde yaklaşık 50 köy ve kasabaya tahliye çağrısı içeren sesli telefon mesajları gönderdi.

TELEFONLAR AYNI ANDA ÇALDI

Gönderilen mesajlarda, bölgedeki sivillerin güvenliği gerekçe gösterilerek yerleşimlerin derhal boşaltılması istendi. Sahte numaradan gönderildiği belirtilen mesajda, "Acil uyarı: Lübnan sakinleri, listelenen köy ve kasabalardaki vatandaşlar. Güvenliğiniz için evlerinizi derhal terk edin. Hizbullah hedeflerine operasyon yapılacak, siviller zarar görmesin." ifadeleri yer aldı.

İsrail ordusunun daha önce de Gazze ve Lübnan'daki operasyonlar öncesinde sivilleri uyarmak amacıyla benzer telefon mesajları ve broşürler kullandığı biliniyor. Ancak son uyarının kapsamının genişliği, bölgede yeni bir saldırı dalgasının hazırlığı olarak yorumlandı. Uzmanlar, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah varlığının İsrail için öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtiyor. Bölgeye yönelik olası operasyonların, İsrail ile Hizbullah arasında gerilimi daha da artırabileceği değerlendiriliyor.