Ürdün Sınırında Saldırı: 3 İsrailli Öldürüldü - Son Dakika
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Ürdün Sınırında Saldırı: 3 İsrailli Öldürüldü

Ürdün Sınırında Saldırı: 3 İsrailli Öldürüldü

İsrailli yetkililer, Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasındaki sınırda gerçekleşen saldırıda üç kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Saldırıda bir kamyonla sınır bölgesine yaklaşan saldırgan, İsrail güvenlik güçlerine ateş açtıktan sonra öldürüldü. Sınır kapıları kapatıldı ve olayın araştırılması devam ediyor.

08.09.2024 15:20
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İsrailli yetkililer, Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasındaki sınırda gerçekleşen saldırıda üç kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, Allenby Köprüsü olarak da bilinen Kral Hüseyin Sınır Kapısı geçişinde gerçekleşen saldırıda “üç İsrailli sivilin öldürüldüğünü” duyurdu.

Saldırı nasıl gerçekleşti?

İsrail ordusu, saldırganın bir kamyonla Ürdün tarafından sınır bölgesine yaklaştığını, ardından kamyondan dışarı çıkıp İsrail güvenlik güçlerinin bulunduğu alana doğru ateş açtığını söyledi.

Saldırganın öldürüldüğü belirtilen açıklamada, patlayıcı madde ihtimaline karşın kamyonun da arandığı kaydedildi.

Görüntülerde, İsrail güvenlik güçleri tarafından vurulmadan önce saldırganın sınıra doğru yürüdüğü ve silahını üç kez ateşlediğini görülüyor.

İsrail basını sağlık görevlilerine dayanarak, öldürülen kişilerin 50'li yaşlarda ve erkek olduklarını bildiriyor.

Sınır kapıları kapatıldı

Ürdün, sınırın kendi tarafını kapattığını ve olayı araştırdığını açıkladı.

Saldırının meydana geldiği bölge, Ürdün’den Batı Şeria'ya giren malların boşaltıldığı bir yer ve İsrail’in kontrolünde.

İsrail Ulusal Havacılık Otoritesi, olaydan sonra İsrail'in Ürdün ile olan tüm kara geçişlerinin kapatıldığını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısının başında yaptığı konuşmada, bunun "zor bir gün" olduğunu belirterek, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Filistinli militan gruplar Hamas ve İslami Cihad saldırının, İsrail’in Filistin halkına karşı yürüttüğü “barbarca katliamlara” doğal bir tepki olduğu açıklamasını yaptı.

Kral Hüseyin Sınır Kapısı, Amman ile Kudüs'ün ortasında yer alıyor ve Batı Şeria ile Ürdün arasındaki tek resmi geçiş noktası.

Ayrıca Batı Şeria'ya İsrail üzerinden gitmeyi gerektirmeyen tek giriş noktası.

Ürdün'ün resmi haber ajansı Petra, İsrail güvenlik güçlerinin sınır kapısındaki asker sayısını artırdığını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırı ve ardından Gazze'de başlayan savaştan bu yana Batı Şeria'da artan şiddet olaylarında, 600'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü söylüyor.

Geçtiğimiz hafta İsrail güçleri, Batı Şeria'da dokuz gün süren büyük bir operasyonun ardından Cenin şehrinden ve mülteci kampından çekildi. Bölge, Batı Şeria’daki Filistinli militan grupların kalesi olarak biliniyor ve yaklaşık 60 bin kişilik sivil nüfusa ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Ürdün Sınırında Saldırı: 3 İsrailli Öldürüldü - Son Dakika

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