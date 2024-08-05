İsrail ve Hizbullah arasındaki gerginlik nedeniyle ülkeler vatandaşlarına Lübnan\'dan ayrılma tavsiyesinde bulundu

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İsrail ve Hizbullah arasında gerginliğin artması sonucu ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin ardından İngiltere, Fransa ve Almanya da vatandaşlarına Lübnan'dan ayrılma tavsiyesinde bulundu. Ülkelerin temsilcilikleri, ayrıca Lübnan'da kalabalık alanlardan uzak durulması, yeterli gıda ve ilaç depolanması gerektiğini de belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a yönelik yayımladığı seyahat uyarısında, "Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) Lübnan'a seyahat edilmemesi yönündeki tavsiyelerini sürdürmektedir. Halihazırda Lübnan'da bulunuyorsanız, ticari seçenekler mevcut olduğu sürece ülkeyi terk etmenizi tavsiye ederiz. FCDO, İsrail, Lübnan Hizbullahı ve Lübnan'daki diğer devlet dışı aktörler arasında devam eden çatışmalarla ilgili riskler nedeniyle Lübnan'a seyahat edilmemesini tavsiye etmektedir. Lübnan'da, başta İsrail sınırında olmak üzere Bekaa Vadisi'nin bazı bölümlerinde ve Litani nehrinin kuzeyindeki diğer bazı yerlerde havan topu ve topçu atışları ve hava saldırıları devam etmektedir" denildi.

FRANSA VE ALMANYA'DAN DA UYARILAR

Fransa Dışişleri Bakanlığı, yaptığı uyarıda "Son derece istikrarsız bir güvenlik bağlamında, Fransız vatandaşlarının, özellikle de bu ülkeden geçenlerin dikkatini bir kez daha Fransa'ya aktarmalı doğrudan ticari uçuşların hala mevcut olduğu gerçeğine çekiyor ve onları mümkün olan en kısa sürede Lübnan'dan ayrılmak üzere şimdiden düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz. Bir hatırlatma olarak, Orta Doğu'daki askeri tırmanma riskleri göz önünde bulundurulduğunda, Fransız vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmemeleri önemle tavsiye edilir" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise Lübnan'dan ayrılma çağrısının yanı sıra kalabalık alanlardan uzak durulması, gıda ve ilaçlar gibi önemli ürünlerin depolanması tavsiyesinde bulundu. Açıklamada, "Durumun daha da tırmanması ve çatışmanın genişlemesi göz ardı edilemez. Bu durum özellikle Beyrut'un güney kentsel bölgeleri de dahil olmak üzere Lübnan'ın güney kesimleri ve Baalbek-Hermel bölgesi de dahil olmak üzere Bekaa Vadisi için geçerlidir. Daha ileri bir tırmanma Refik Hariri Havaalanı'ndan hava trafiğinin tamamen durdurulmasına da yol açabilir. Bu durumda Lübnan'dan hava yoluyla ayrılmak artık mümkün olmayacaktır. Mitinglerden, gösterilerden ve büyük toplanma yerlerinden kaçının. Bulunduğunuz bölgede silah sesleri duyarsanız derhal sığınak arayın ve açık alanlardan, balkonlardan, teraslardan ve pencerelerden uzak durun. Önlem olarak ve güvenli bir şekilde mümkün olduğunca, yeterli erzak (su, yiyecek, ilaç, yakıt) bulundurduğunuzdan emin olun" denildi.