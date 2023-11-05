İsrailli Bakan Eliyahu'ndan skandal çıkış: Gazze'ye atom bombası atılması seçenekler arasında

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail Gazze'ye günlerdir ağır bombardımanda bulunuyor. Binlerce Filistinliyi öldüren İsrail kana doymazken, aşırı sağcı Bakan Amihai Eliyahu'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir çıkış geldi. Eliyahu, "Gazze'ye atom bombası atılması seçenekler arasında" diye konuştu.

"NÜKLEER BOMBA ATILMASI SEÇENEKLER ARASINDA"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ağır bombardımanı hız kesmeden devam ederken, ülkenin aşırı sağcı bakanı Amihai Eliyahu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söyledi.

"NAZİLERE İNSANİ YARDIM GÖNDERMEYİZ"

Binlerce sivile mezar olan bölgeye insani yardım ulaştırılması ile ilgili de konuşan İsrailli bakan skandal açıklamalarda bulundu. Eliyahu, "Nazilere insani yardım göndermeyiz" dedi.

"YAŞAMAYA DEVAM ETMEMELERİ GEREK"

Gazze'nin var olma hakkının olmadığını belirten İsrailli bakan, Filistin ya da Hamas bayrağı taşıyan hiç kimsenin yeryüzünde yaşamaya devam etmemesi gerektiğini söyledi.

NETANYAHU'DAN JET HIZINDA YANIT

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'nun Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olası olduğu yönündeki iddiasını hemen yalanladı.

TEPKİLERDEN SONRA GERİ ADIM ATTI

Bu açıklamalara dünyanın dört bir yanından tepki yağdı. Gelen tepkilerin ardından İsrailli bakan 'U' dönüşü yaptı. Eliyahu, açıklamalarından saatler sonra "Atom hakkındaki yorumun mecazi olduğu aklı başında olan herkes için açıktır" dedi.